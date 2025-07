Die Autobahn GmbH des Bundes hat an der A7 bei Walsrode in Fahrtrichtung Hannover einen weiteren Schnellladepark in Betrieb genommen. Die Anlage auf dem Parkplatz Wolfsgrund West ist bundesweit der erste von E.ON betriebene Ladepark an einer unbewirtschafteten Rastanlage. Der neue Ladepark geht auf die sogenannten "Autobahnlose" zurück, für die im Februar 2024 die Zuschläge vergeben worden waren - und zwar an Fastned, E.ON, TotalEnergies und Autostrom. ...

