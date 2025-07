Circus hat seinen Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Ergebnisse des GJ24 spiegeln den strategischen Übergang von F&E zur industriellen Produktion wider. Wie erwartet gab es nur minimale Umsätze und ein negatives EBITDA von 11,9 Mio. EUR aufgrund der hohen Entwicklungskosten. Im Laufe des Jahres wurden wichtige Meilensteine erreicht, darunter die industrielle Reife des Kochsystems CA-1 der vierten Generation, eine bedeutende Produktionspartnerschaft mit Celestica und die beschleunigte Entwicklung der autonomen Feldküche CA-M. Ausgehend von einer reduzierten Eigenkapitalbasis von 2,4 Mio. EUR am Ende des Jahres konnte das Unternehmen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 18,7 Mio. EUR im Rahmen einer Kapitalerhöhung zur Unterstützung seiner Expansionspläne aufnehmen. Zu den bemerkenswerten jüngsten Entwicklungen zählen Verträge mit REWE, Tamoil (HEM) und Mangal sowie die Aufnahme in den MSCI Global Micro Cap Index. Die ersten CA-1-Lieferungen werden für Herbst 2025 erwartet. mwb researchs Analysten justieren ihre Finanzprognosen und passen ihr Kursziel leicht auf 70,00 EUR an (zuvor 72,20 EUR) und bestätigen ihr KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se





