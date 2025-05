Die Analysten haben heute ihre Einschätzungen zu mehreren deutschen Small- und Mid-Caps aktualisiert. Hier die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

q.beyond mit weiteren Profitabilitätsverbesserungen erwartet

NuWays bestätigt die Kaufempfehlung für q.beyond mit einem Kursziel von 1,30 Euro. Für den kommenden Dienstag erwarten die Analysten einen Q1-Bericht, der weitere Verbesserungen auf der Ergebnisseite zeigen soll. Der Umsatz dürfte zwar leicht um 1,4 Prozent auf 46,5 Millionen Euro zurückgehen, dies sei jedoch ausschließlich auf IFRS-15-Bilanzierungseffekte zurückzuführen. Bereinigt um diesen Effekt wird ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Das EBITDA soll stark um 27,6 Prozent auf 2,5 Millionen Euro steigen, was einer Marge von 5,5 Prozent entspricht. Haupttreiber dürften eine verbesserte Near- und Offshoring-Quote sein, die das Management bis Ende 2025 auf 20 Prozent anheben will. Mit 30 Millionen Euro Netto-Cash sei das Unternehmen zudem gut für anorganisches Wachstum aufgestellt.

Ströer überzeugt nicht in allen Punkten

Warburg bestätigt die Kaufempfehlung für Ströer mit einem Kursziel von 75,00 Euro. Die Erstquartalszahlen zeigten kein einheitliches Bild. Das Geschäft mit Außenwerbung (OoH) habe abermals deutliche Marktanteile gewonnen, obwohl der deutsche Werbemarkt laut Nielsen-Daten um 1 Prozent geschrumpft sei. Der Markt für Onlinemarketing in Deutschland sei sogar um 10 Prozent zurückgegangen, worunter die Ströer-Sparte Digital & Dialog zu leiden gehabt habe. Die Steigerung des T-Online-Umsatzes sei unter diesen Bedingungen als starke Leistung zu werten. Für das zweite Quartal stellt Ströer ein OoH-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht, was angesichts der hohen Vergleichsbasis des Vorjahres durch die Fußball-Europameisterschaft eine solide Entwicklung wäre. Für das zweite Halbjahr erwartet Ströer eine Beschleunigung des Umsatzwachstums.

