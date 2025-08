Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.07.2025 Kursziel: 18,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q2 zeigt signifikanten Ergebnis-Swing



Koenig & Bauer hat am 29.7. vorläufige Q2-Zahlen vorgelegt, die von einer starken Umsatzentwicklung und einer signifikanten Ergebnisverbesserung geprägt waren.



Topline und Auftragseingang überzeugen, Auftragsbestand auf Rekordniveau: In Q2 erzielte Koenig & Bauer ein starkes Umsatzplus von 7,0% yoy auf 298,2 Mio. EUR, getragen sowohl von Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P; +5,3% yoy auf 157,3 Mio. EUR) als auch Special & New Technologies (S&T; +9,9% yoy auf 148,6 Mio. EUR). Der Konzern-Auftragseingang lag mit 361,7 Mio. EUR (-9,3% yoy) zwar deutlich unter dem Wert des Vorjahres, letzterer war jedoch durch die starken Bestelleingänge rund um die Weltleitmesse drupa verzerrt. Gegenüber Q1/25 legte der Auftragseingang dagegen um 47,5% zu und auch die Book-to-Bill-Ratio von 1,21 untermauert das Momentum und führte zu einem neuen Rekord-Auftragsbestand i.H.v. 1.096,3 Mio. EUR.



Spotlight-Programm entfaltet Wirkung: Die im Zuge des Fokusprogramms Spotlight umgesetzten Maßnahmen trugen neben der starken Topline dazu bei, dass Koenig & Bauer erstmals seit 2021 auf Q2-Basis ein positives operatives Ergebnis zeigen konnte. Konkret verbesserte sich das operative EBIT auf 1,8 Mio. EUR, nachdem im Vorjahresquartal - bereinigt um die drupa-Kosten - noch ein operatives EBIT von -14,7 Mio. EUR zu Buche stand (-20,9 Mio. EUR inkl. drupa). Auch unter Berücksichtigung der in Q2 noch angefallenen negativen Einmaleffekte zum Abschluss des Spotlight-Programms fiel das EBIT mit 0,4 Mio. EUR knapp positiv aus (Vj.: -23,7 Mio. EUR). Wenngleich Koenig & Bauer traditionell das Gros des Ergebnisses im vierten Quartal erzielt, untermauert der starke Ergebnis-Swing in Q2 u.E. die Erreichbarkeit der diesjährigen Guidance, die weiterhin ein leichtes Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. EUR und eine Steigerung des operativen EBITs auf 35 bis 50 Mio. EUR vorsieht (H1: -9,6 Mio. EUR).



Strategische Maßnahmen für Randgeschäft Coding in Prüfung: Vor dem Hintergrund der Fokussierung auf die Kerngeschäftsfelder und zur Stärkung der Profitabilität gab der Vorstand darüber hinaus bekannt, die künftige Ausrichtung des Coding-Geschäfts zu überprüfen. Die darin aktive Koenig & Bauer Coding GmbH erzielte zuletzt mit rund 300 Mitarbeitern einen stabilen Umsatzbeitrag von 4-5% der Konzernerlöse, agiert jedoch als weitgehend autarke Einheit in einem gegenüber dem Kerngeschäft der industriellen Druckanwendungen (u.a. Verpackungs- und Wertpapierdruck) nachgelagerten Markt und weist daher nur geringe Synergien im Konzernverbund auf. Die Kennzeichnungssysteme kommen typischerweise bei den Abfüllern und Verpackern selbst zum Einsatz, sodass große internationale Konzerne aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie den Sekoren Konsumgüter, Pharma & Kosmetik oder Automotive & Industry zum Kundenkreis zählen. Aufgrund des frühen Stadiums der Prüfung liegen laut Vorstand derzeit aber noch alle Optionen zur Weiterentwicklung der Coding, einschließlich eines Joint Ventures, einer Partnerschaft oder eines möglichen Verkaufs, auf dem Tisch.



Fazit: Ungeachtet der Weichenstellung bei Coding sehen wir die Neuausrichtung bei Koenig & Bauer nun als weitestgehend abgeschlossen an, was auch die Kernbotschaft des CEOs beim Capital Markets Day am kommenden Mittwoch (6.8.2025) zum 40-jährigen Börsenjubiläum in Frankfurt sein dürfte. In Abhängigkeit der Marktentwicklung sollten auch die kommenden Quartale inkrementelle Verbesserungen zeigen und den Konzern sukzessive in Richtung des u.E. trotz allem ambitionierten 2026er-Ziels (Umsatz: 1,4-1,5 Mrd. EUR; operative EBIT-Marge: 5-6%) tragen. Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' mit einem leicht erhöhten Kursziel von 18,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR).







