Der DAX ist am Freitag mit einem Tageshoch von 23.802 Punkten in den Handel gestartet. Dann ging es bergab. Am Nachmittag weiteten sich die Verluste aus, im Tief fiel der Index bis auf 23.380 Punkte - ein Rückgang von rund 3,0 Prozent. Zum Handelsschluss stand der DAX bei 23.425 Zählern, ein Minus ...