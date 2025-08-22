Die Commerzbank-Aktie verliert weiter an Boden. Trotz beeindruckender Geschäftszahlen und ambitionierter Strategie rutschen die Kurse ab - ein Signal für mehr als nur kurzfristige Schwäche?Aktueller Druck trotz Rekordzahlen Die Commerzbank steht unter Verkaufsdruck. Nach einer Rallye auf ein 14-Jahres-Hoch bei über 29 Euro sackte die Aktie zuletzt spürbar ab und notierte am 22. August bei rund 36,72 Euro - deutlich unter den Tageshochs der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
