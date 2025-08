HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec nach einer Gewinnwarnung von 65 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar habe der Ausrüster der Halbleiterindustrie mit seinem Umsatz im zweiten Quartal seine und vor allem die Markterwartungen deutlich geschlagen, doch margenseitig habe es einen Rückschlag gegeben, schrieb Nicole Winkler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Brutto- und die Ebit-Margen seien kräftig zurückgegangen. Sie hält die Aktie mittelfristig gesehen aber für attraktiv bewertet./rob/ck/tih



01.08.2025

