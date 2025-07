wO Börsenlounge: CoreWeave | First Solar | Rheinmetall - Kontron vor Prognoseerhöhung?

Die "Big Beautiful Bill" ist da und die Aktie von First Solar hebt erneut ab. Darüber freuen sich auch die Zuschauer der wo Börsenlounge. Die ausgesuchten Produkte auf die Aktie liegen jetzt über 100 und 200 % im Plus!Angesichts des näher rückenden Fristendes für einen möglichen Handelsdeal zwischen den USA und einer Vielzahl von Ländern bleibt die Stimmung an den Börsen gedrückt. Die Anleger agieren zunehmend zurückhaltend, was sich auch im Handelsverlauf deutlich widerspiegelt. Der DAX konnte seine anfänglichen Verluste am Morgen nicht eindämmen - im Gegenteil: Im Verlauf des Vormittags weitete der deutsche Leitindex seine Kursverluste spürbar aus. Das vorläufige Tagestief wurde bei …

