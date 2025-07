EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG

Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



24.07.2025 / 17:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Puteaux, 24.7.2025 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Kontron AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

Sonstiges 3. Meldepflichtige Person

Name: SOCIETE GENERALE SA

Sitz: PARIS

Staat: France 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 22.7.2025 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,34 %

4,64 %

4,98 %

63 861 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,38 %

4,63 %

5,01 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A0E9W5 216 850 0,34 % Subsumme A 216 850 0,34 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte American Call Option 19/09/2025 Until 19/09/2025 8 500 0,01 % European Call Warrant 30/12/2025 26/06/2026 31 053 0,05 % Subsumme B.1 39 553 0,06 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Contract for difference 01/12/2025 30/06/2026 Cash 26 219 0,04 % European Put Warrant 27/03/2026 26/06/2026 Physisch 34 558 0,05 % American Call Warrant 19/09/2025 03/01/2033 Cash 1 209 870 1,89 % American Put Warrant 19/12/2025 03/01/2033 Cash 10 899 0,02 % American Call Warrant on basket 03/01/2033 Until 03/01/2033 Cash 78 784 0,12 % American Call Option 03/01/2033 19/06/2026 Cash 1 461 366 2,29 % American Put Option 20/03/2026 03/01/2033 Cash 10 899 0,02 % American Call Option on basket 03/01/2033 Until 03/01/2033 Cash 93 776 0,15 % Subsumme B.2 2 926 371 4,58 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 SOCIETE GENERALE SA 0,34 % 2,16 % 2,50 % 2 SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh 1 0,00 % 2,48 % 2,48 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Applying of trading book exemption according to Article 130(4) Stock Exchange Act Contacts in GERMANY (SG FRANKFURT) Julia FRANGART - email: julia.frangart@sgcib.com Anna SOPPA - email: anna.soppa@sgcib.com Rene KRUEMPELMANN - email: rene.kruempelmann@sgcib.com Puteaux am 24.7.2025



24.07.2025 CET/CEST