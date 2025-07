Die MHP Hotel AG hat erfolgreich rund 4,5 Mio. EUR durch eine überzeichnete Kapitalerhöhung eingeworben, bei der 3,1 Mio. neue Aktien zu je 1,45 EUR ausgegeben wurden. Zusammen mit einer zugesagten Kreditlinie erhöhen sich die strategischen Finanzmittel des Unternehmens auf etwa 10 Mio. EUR. Dieses Kapital soll die Wachstumsstrategie unterstützen, insbesondere die Expansion in weitere markenfähige, full service Premium-/Luxushotels in europäischen Top-Städten mit über 100 Zimmern, auch in potenziellen neuen Märkten. Zudem können die Mittel für weitere Co-Investments sowie für den Ausbau der Boutique-Marke MOOONS verwendet werden, die sich in Wien stark entwickelt hat. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert: ein Umsatz von 180 Mio. EUR und ein EBITDA von 15 Mio. EUR werden erwartet. Unter Berücksichtigung des Verwässerungseffekts der Kapitalerhöhung senken die Analysten von mwb research ihr Kursziel leicht von zuvor 3,35 EUR auf nun 3,20 EUR, bestätigen jedoch ihre Kaufempfehlung (BUY). Die gut gefüllte Projektpipeline könnte zudem einen Katalysator für eine weitere Neubewertung der Aktie darstellen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





© 2025 AlsterResearch