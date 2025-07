Die MHP Hotel AG meldete starke Q2 KPI, mit einer durchschnittlichen Tagesrate, die ein Allzeithoch von EUR 238 erreichte, was einem Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht und zum Teil auf die Eröffnung des Königshofs zurückzuführen ist. Trotz eines leichten Rückgangs der Auslastung auf 80% (gegenüber 81% im letzten Jahr, was durch die UEFA Euro 2024 begünstigt wurde), stieg der Umsatz pro verfügbarem Zimmer um 6% im Vergleich zum Vorjahr und erreichte damit den Rekordwert aus dem dritten Quartal 24. Der Gesamtumsatz im 2. Quartal stieg um 9 % auf 45,2 Mio. EUR, wobei die Einnahmen aus der Beherbergung um 11 % und aus dem Gastronomiebereich um 6 % zunahmen. MHP bestätigte seine Jahresprognose von ca. EUR 180 Mio. beim Umsatz und EUR 15 Mio. beim EBITDA, was realistisch erscheint, sofern das Conrad Hamburg wie geplant Anfang September eröffnet wird. Die jüngste Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 4,5 Mio. wird die weitere Expansion des Portfolios unterstützen und sollte zusammen mit dem erhöhten Streubesitz die Attraktivität der Aktie erhöhen. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





