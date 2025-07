Aktien: Am Ende der Woche pendelte sich der DAX annähernd auf den Schlusskurs von letzter Woche Freitag ein. Wenig passiert? So einfach ist es nicht. Trumps Drohung die Renovierungskosten des FED-Gebäudes als "Grund" für eine vorzeitige Powell Ablösung zu nutzen musste zurückgenommen werden. Die Märkte drohten daran zu leiden.Und die Cryptos markierten neue rekordstände, weil es trump doch noch gelungen ist Cryptofreundliche Gesetzespakete durch das Parlament zu jagen. Ripple als Topperformer, Bitcoin und Etherum als superstark. Und einige KI-Topperformer am amerikanischen Markt, wie Nvidia, - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...