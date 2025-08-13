Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera (Prime Standard, Nebenwert) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 Umsatz und Gewinn spürbar gesteigert - und das trotz eines spürbar raueren Klimas am internationalen Wasserstoffmarkt. Die Anleger dürften vor allem zwei Dinge aufhorchen lassen: positiver Free Cashflow und eine leicht angehobene Prognose. Mit 663 Mio. Euro Umsatz (+9 % zum Vorjahr) und einem EBIT von 4 Mio. € (Vorjahr: -13 Mio. Euro) liegt das Unternehmen voll im Plan. Besonders stark lief das Geschäft mit Chlor-Alkali-Anlagen (CA), das um 11 % zulegte, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
