© Foto: Nicolas Economou - picture alliance



Der Kaffeeröster hat am Dienstagabend überraschend vorläufige Quartalszahlen präsentiert. Die konfrontieren Anleger mit einer harten Realität.Frenetisch feierten Anleger Anfang den August den überraschenden Wechsel an der Spitze des kriselnden Kaffeerösters Starbucks. Der Einstieg des bei Kursrakete Chipotle Mexican Grill so erfolgreichen Vorstandsvorsitzenden Brian Niccol führte in der Aktie zu einem Plus von 24,5 Prozent, was Starbucks einen der besten Handelstage seiner Unternehmensgeschichte bescherte. Die vergangenen Wochen waren von einer Konsolidierung auf hohem Niveau geprägt. Zur Wochenmitte dürfte es jedoch zu empfindlichen Kursverlusten kommen, denn das Unternehmen hat am …