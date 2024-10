Die Nordex-Aktie zeigte sich am Dienstag im XETRA-Handel weitgehend stabil und notierte am Vormittag leicht im Plus bei 13,65 Euro. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte der Windturbinenhersteller seine Position behaupten und verzeichnete im Tagesverlauf ein Hoch von 13,82 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf über 63.000 Aktien, was auf ein anhaltendes Interesse der Investoren hindeutet. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs zwar 13,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,77 Euro liegt, aber gleichzeitig 36,88 Prozent über dem Tief von 8,62 Euro aus dem Januar 2024.

Positive Quartalszahlen und Analystenbewertungen

Im jüngsten Quartalsbericht konnte Nordex eine deutliche Verbesserung präsentieren. Der Umsatz stieg um 21,11 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro, während der Verlust pro Aktie eliminiert wurde. Diese Entwicklung spiegelt sich in den optimistischen Prognosen der Analysten wider, die ein mittleres Kursziel von 19,37 Euro sehen. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,076 Euro je Aktie, was auf eine positive Trendwende hindeutet.

