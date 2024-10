Der Düngemittelhersteller K+S steht vor einem bedeutenden Umbruch in der Konzernspitze. Vorstandsvorsitzender Burkhard Lohr wird nach mehr als zwölf Jahren im Unternehmen Ende Mai 2025 in den Ruhestand treten. Als Nachfolger wurde der derzeitige Finanzvorstand Christian Meyer ernannt, der ab dem 1. Juni 2025 die Führung übernehmen wird. Diese Neuausrichtung könnte frischen Wind in die Unternehmensstrategien bringen und die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen.

Weitere personelle Veränderungen

Parallel zu Meyers Beförderung wird Jens Christian Keuthen, aktuell Leiter für Recht, Steuern, Regulatorik und neue Geschäftsfelder, die Position des Finanzvorstands übernehmen. Zusätzlich wurde Carin-Martina Troltzsch, die seit Februar 2023 als Chief Operating Officer tätig ist, zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Diese umfassende Umstrukturierung der Führungsebene könnte möglicherweise neue Impulse für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens setzen und somit auch Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

