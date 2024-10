Stuttgart (ots) -Fesselnd, brillant und mitreißend: Die Gewinnerinnen und Gewinner überzeugten bei der Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2024 im franz.K in Reutlingen mit ihrem Können und sorgten für Begeisterung beim Publikum. Am Dienstag, 22. Oktober, wurden der Kabarettist René Sydow, das Artistik-Duo Chris Iris und die Bauchsängerin Murzarella ausgezeichnet. Als beste Kleinkünstlerinnen und -künstler des Landes erhielten sie jeweils 5.000 Euro. Über die beiden mit 2.000 Euro dotierten Förderpreise durften sich die Musikpoeten anders und die Liedermacher Rhinwaldsounds freuen. Der Lotto-Ehrenpreis und damit 5.000 Euro Preisgeld ging in diesem Jahr an Comedienne Patrizia Moresco.Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg wird seit 1986 gemeinsam vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg in Kooperation mit Lotto Baden-Württemberg ausgelobt und von der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg e.V. koordiniert. Auch der SWR ist Partner der Veranstaltung.Mit ganz viel Herzblut präsentierten die Künstlerinnen und Künstler bei der Preisverleihung im Kulturzentrum franz. K in Reutlingen ein buntes Kleinkunst-Potpourri. "Die im doppelten Wortsinn ausgezeichnete Kleinkunst aus The LÄND sprengt mal wieder alle Genre-Schubladen, also nennen wir sie lieber,Groß-Kunst'", so Staatssekretär Arne Braun anlässlich der Verleihung. "Politiker-Kabarett, zeitgenössischer Zirkus, Mundart-Pop, A-cappella-Pop-Boygroup, Hochleistungsbauchreden, Unsinn und Spaß... mehr Vielfalt geht kaum - und alles in höchster Qualität. Von der humoristischen Sahnetorte Baden-Württembergs durften wir in Reutlingen die Kirschen picken. Ganz großes Kino!"Staatssekretär Arne Braun übergab die Preise gemeinsam mit Georg Wacker, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg, an die Gewinnerinnen und Gewinner. "Dieser Abend hat wieder einmal gezeigt, wie vielschichtig und abwechslungsreich die Kleinkunstszene in Baden-Württemberg ist. Die Preisträgerinnen und Preisträger bringen mit ihrer Kunst die Menschen zum Nachdenken, zum Lachen und auch zum Staunen. Wer mit so viel Talent, Leidenschaft und Hingabe auf der Bühne steht, hat die Auszeichnung mehr als verdient", so Georg Wacker. "Der Kleinkunstpreis hat in der Vergangenheit schon häufiger den Weg für große Karrieren geebnet. Das wünsche ich auch den diesjährigen Künstlerinnen und Künstlern."Mit dem mit 5.000 Euro dotierten Ehrenpreis des Landes wurde die Comedienne und Standupperin Patrizia Moresco ausgezeichnet. Seit knapp 45 Jahren steht die gebürtige Mannheimerin auf der Bühne. Als eine der Gründerinnen von Sisters of Comedy setzt sie sich daneben für die Gleichberechtigung der Frauen auf der Bühne ein. "Sie ist laut, frech, intelligent und vor allem - sie ist lustig! Dass Frauen lustige UND intelligente Comedy machen können, war für viele lange Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Patrizia Moresco hat sie schon früh eines Besseren belehrt. Als Comedienne und Standupperin war sie schon unterwegs, als die meisten mit diesen Genres noch gar nichts anzufangen wussten", begründet die Jury ihre Entscheidung.Damit zählt Patrizia Moresco zu den sechs Preisträgerinnen und Preisträgern in diesem Jahr. Finanziert werden die Preise zu gleichen Teilen vom Land Baden-Württemberg und Lotto Baden-Württemberg. Zur neunköpfigen Jury des Kleinkunstpreises 2024 gehörten sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Vertreterinnen und Vertreter der Veranstaltungsbranche und des SWR. Moderiert wurde die Veranstaltung von Kabarettistin Martina Brandl, die 2015 selbst den Kleinkunstpreis gewann.Pressekontakt:Viktoria KesperUnternehmenssprecherinTelefon: 0711/81000-117E-Mail: presse@lotto-bw.deOriginal-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110923/5893345