Die BP-Aktie zeigte sich am Dienstag im Londoner Handel weitgehend stabil und pendelte um die 4,07 GBP-Marke. Trotz leichter Schwankungen zwischen 4,04 GBP und 4,07 GBP blieb der Kurs nahe dem Eröffnungswert von 4,05 GBP. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 5,47 GBP Ende Oktober 2023 liegt die Aktie derzeit etwa 34% niedriger, konnte sich aber vom 52-Wochen-Tief bei 3,80 GBP Ende September 2024 bereits um rund 7% erholen.

Dividendenaussichten und Aktienrückkauf

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,310 USD pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 0,220 GBP des Vorjahres darstellen würde. Zudem kündigte BP einen umfangreichen Aktienrückkauf an. Allein am 22. Oktober 2024 erwarb das Unternehmen über 6,7 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 405,80 Pence pro Aktie. Diese Maßnahmen könnten das Vertrauen der Anleger stärken und möglicherweise den Aktienkurs positiv beeinflussen.

