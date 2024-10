Victory Battery Metals Corp. kündigte an, dass das Unternehmen beabsichtigt, seinen Namen in 'Supreme Critical Metals Inc.' zu ändern und seine Stammaktien auf der Basis von 10 zu 1 zusammenzulegen. Das Board of Directors genehmigte die Namensänderung und die Aktienkonsolidierung am 18. Oktober 2024. Das Unternehmen wird an der CSE unter dem neuen Symbol 'CRIT' gehandelt.



Das Unternehmen hat derzeit 47.442.222 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Dementsprechend wird das Unternehmen nach Inkrafttreten der Aktienkonsolidierung über 4.744.222 ausgegebene und ausstehende Stammaktien verfügen, sofern keine weiteren Änderungen am ausgegebenen Kapital des Unternehmens vorgenommen werden.



Victory Battery Metals beabsichtigt außerdem, seine ausstehenden Optionen und Optionsscheine im Verhältnis zehn 10 zu 1 zu konsolidieren, so dass jede konsolidierte Option und jeder konsolidierte Optionsschein den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis berechtigt, der dem Zehnfachen des ursprünglichen Ausübungspreises entspricht.



Victory Battery Metals ist laut Angaben eine börsennotierte, diversifizierte Investmentgesellschaft mit Bergbauinteressen in Nordamerika. Das Unternehmen suche auch aktiv nach weiteren Explorationsmöglichkeiten.



