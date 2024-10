© Foto: Dall-E



Der Wechselrichterhersteller Enphase Energy hat am Dienstagabend seinen Quartalsbericht vorgelegt. Der ist von vorne bis hinten zum Davonlaufen!Über die schwierige Geschäftsentwicklung und die desaströse Aktienperformance innerhalb der Solarbranche ist in diesem Jahr auch an dieser Stelle schon viel geschrieben worden. Bislang haben sich die mit der globalen Zinswende verbundenen Hoffnungen auf eine Erholung der Nachfrage nicht erfüllt. In den vergangenen Handelstagen wuchs vor allem der Druck auf Werte aus den USA, denn die Aufholjagd von Donald Trump in den Umfragen führte zu einer Wiederbelebung des Trump-Trades - und damit verbunden zum Abverkauf von Solar-Aktien, die als Verlierer …