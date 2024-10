Paris (ots/PRNewswire) -Prinz Robert von Luxemburg, Vorsitzender und CEO des Familienunternehmens Domaine Clarence Dillon, wurde als Empfänger des angesehenen Wine Spectator Distinguished Service Award geehrt. Diese Auszeichnung wird an Personen verliehen, die einen bedeutenden und dauerhaften Beitrag zur internationalen Weinindustrie geleistet haben.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:https://www.multivu.com/domaine-clarence-dillon/9298651-en-gb-prince-robert-awarded-wine-spectator-service-award-2024Am 19. Oktober war Prinz Robert von Luxemburg einer der Hauptredner bei der New York Wine Experience, die im New York Marriott Marquis stattfand. Seine Ansprache war von besonderer Bedeutung, da er mit dem Wine Spectator Distinguished Service Award ausgezeichnet wurde, nachdem er mehr als 30 Jahre lang für die Domaine Clarence Dillon tätig war.Seit 1982 würdigt der Wine Spectator mit diesem Preis herausragende Persönlichkeiten aus der Weinwelt, die durch ihre Leistungen den Wein als Quelle des Genusses, der Inspiration und der kulturellen Bedeutung hervorheben."Ich bin zutiefst gerührt und fühle mich geehrt, diese Auszeichnung von Marvin Shanken und seinem außergewöhnlichen Team bei The Wine Spectator zu erhalten! Ich vertrete die 4. Generation an der Spitze unseres Familienunternehmens und es ist besonders bewegend, die zweite Generation meiner Familie zu sein, die diese Auszeichnung erhält, da meine Mutter, Joan de Mouchy, diese Auszeichnung hier in New York vor fast genau zwanzig Jahren erhalten hat.Ich widme diese Auszeichnung all unseren Teams in der Domaine Clarence Dillon Group, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben, da wir uns von einem einzigen Weingut im Jahr 1983 zu einer Gruppe von Unternehmen entwickelt haben, die sich alle in ihren jeweiligen Bereichen der Gastronomie, des Gastgewerbes, des Einzelhandels, des Großhandels....und natürlich der hervorragenden Weine auszeichnen! Wir dürfen uns nie auf unseren Lorbeeren ausruhen und müssen bei jedem Kunden, jedem Jahrgang und jeder Mahlzeit der Aufgabe gewachsen sein! Ich danke meiner unmittelbaren Familie dafür, dass sie es mit einem leidenschaftlichen Weinkenner aushält.... und meiner größeren Familie dafür, dass sie mir die fantastische Aufgabe anvertraut hat, unser außergewöhnliches Unternehmen zu leiten und weiterzuentwickeln. Abschließend möchte ich den Weinliebhabern auf der ganzen Welt meinen ausdrücklichen Dank aussprechen...., denn meine jahrzehntelange Tätigkeit war von dem Wunsch beseelt, Ihnen immer nur das Beste zu bieten, denn wir teilen unsere gemeinsame Leidenschaft für die magische, ätherische Reaktion, die wir beim Genuss außergewöhnlicher Weine erleben. Ich danke Ihnen!"S.K.H. Prinz Robert von LuxemburgJahrzehnte der leidenschaft und innovationDie Auszeichnung würdigt die über 30-jährige Leidenschaft und das Engagement von Prinz Robert für die Entwicklung der Familiengruppe Domaine Clarence Dillon, die von seinem Urgroßvater Clarence Dillon mit dem Erwerb von Château Haut-Brion im Jahr 1935 gegründet wurde. Schon in jungen Jahren wurde Prinz Robert in das Familienunternehmen eingebunden und erlebte wichtige Meilensteine wie den Erwerb von Château La Mission Haut-Brion im Alter von nur 15 Jahren.Wie sein Großvater und sein Urgroßvater ist Robert von Luxemburg ein leidenschaftlicher Kunstliebhaber. Nach einem Studium der Bildhauerei und einer kurzen Karriere als Drehbuchautor stellte Prinz Robert seine Hollywood-Ambitionen zurück, um in das Familienunternehmen einzusteigen. Im Sommer 1997 übernahm er eine Vollzeitstelle in der Geschäftsführung der Domaine Clarence Dillon, bevor er 2002 zum Geschäftsführer und 2008 schließlich zum Vorstandsvorsitzenden und CEO ernannt wurde.Prinz Robert von Luxemburg hat sich stets für Spitzenleistungen eingesetzt und dabei seinen Appetit auf Innovation mit dem Respekt vor der Tradition vereint.Im Jahr 2005 gründete Prinz Robert Clarence Dillon Wines, einen unabhängigen Weinhändler (Bordeaux négociant). Zur gleichen Zeit brachte er Clarendelle auf den Markt, die erste "Super-Premium"-Weinfamilie aus Bordeaux. Erst kürzlich, Anfang 2024, stellte Prinz Robert von Luxemburg Klara vor, die aufregende neue Familie von Bio-Weinen aus dem Süden Frankreichs.Unter seiner Leitung expandierte die Domaine Clarence Dillon weiter und erwarb drei herrliche Weinberge in Saint-Émilion, die zu einem einzigen zusammengelegt wurden, um Quintus zu schaffen, ein außergewöhnliches Weingut am rechten Ufer.Sein Ehrgeiz führte im November 2015 zur Eröffnung von Le Clarence, einem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant in Paris, das dreimal in die Liste der 50 besten Restaurants der Welt aufgenommen wurde. Das Restaurant befindet sich in einer prächtigen Privatvilla in der Nähe der Champs-Élysées. Im Erdgeschoss befindet sich der Eingang zu La Cave du Château, einer Weinhandlung, die eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl der besten Weine und Spirituosen aus Frankreichs Terroirs anbietet, die auch in ihrem Online-Shop (www.lcdc.wine) erhältlich sind. Im Jahr 2021 weiht Prinz Robert ein neues Besucherzentrum und eine Vinothek auf Château Haut-Brion in Pessac (Bordeaux) ein, bevor er im Jahr 2024 ein viertes Geschäft für La Cave du Château im Herzen von Bordeaux eröffnet. Seit 2023 sind Clarendelle und die Weine der Gruppe offizieller Partner des Academy Museum of Motion Pictures und werden bei den Oscars® als exklusive Rot- und Weißweine ausgeschenkt.Eine lange tradition des mäzenatentums und der philanthropieDie Domaine Clarence Dillon engagiert sich seit langem im Rahmen von Mäzenatentätigkeiten, die den kulturellen Einfluss des französischen Erbes und der Künste fördern, sowie von philanthropischen Initiativen.Im Jahr 2009 ermutigte Prinz Robert seine Familie, eine Vorreiterrolle bei der Gründung von La Cité du Vin zu übernehmen, dem weltweit ersten umfassenden Kulturzentrum, das der internationalen Kultur und Kunst des Weins gewidmet ist. Diese Vision wurde im Juni 2016 mit der Eröffnung von La Cité du Vin Wirklichkeit. Unter der Leitung von Prinz Robert wurde die Stiftung der Familie Dillon zu einem der vier Gründungsmitglieder der Cité. Von Anfang an war Robert von Luxemburg Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Kulturausschusses. Darüber hinaus spielte Prinz Robert eine wichtige Rolle als Gründungsmitglied der American Friends of La Cité du Vin.Auf internationaler Ebene fördert die Domaine Clarence Dillon jedes Jahr junge Talente im Rahmen der Montreux Jazz Artists Foundation und unterstützt darüber hinaus Projekte in den Bereichen Gesundheit (Sidaction), Menschenrechte (Human Rights Watch) und Umwelt (One Drop, The Nature Conservancy). Das Familienunternehmen setzt auch die Tradition des Mäzenatentums seines Gründers fort, indem es kürzlich Teile der Restaurierung des Grand Palais in Paris unterstützte. In Anerkennung dieser Unterstützung wurde der VIP-Eingang der Rotunde des Grand Palais, die auf die Pont Alexandre III ausgerichtet ist, in Clarence-Dillon-Rotunde umbenannt.Prinz Robert ist auch aktives Vorstandsmitglied zweier in den USA ansässiger Familienstiftungen, die von seinem Urgroßvater und Großvater gegründet wurden und über Generationen hinweg wertvolle internationale Projekte unterstützen konnten.Im Jahr 2021 gründeten Prinz Robert, seine Frau Prinzessin Julie und ihr Sohn Frederik die The PolG Foundation, eine gemeinnützige Stiftung (501C3) in den Vereinigten Staaten, die sich der Beschleunigung der Forschung für wirksame Behandlungen und der Suche nach einem Heilmittel für mitochondriale PolG-Erkrankungen widmet. Frederik wurde als junger Mann mit dieser seltenen genetischen Krankheit diagnostiziert und wollte seine großen Herausforderungen nutzen, um anderen wie ihm zu helfen. Die Stiftung arbeitet mit Spitzenwissenschaftlern in der ganzen Welt zusammen, um sicherzustellen, dass sie ihre Ziele erreichen und ihren Auftrag erfüllen können. https://polgfoundation.org/Aufbau einer nachhaltigen zukunftIm Oktober 2018 traten Prinz Robert von Luxemburg und die Domaine Clarence Dillon Primum Familiae Vini (PFV) bei, einer internationalen Vereinigung der besten Winzerfamilien der Welt, und vervollständigten damit die 12-köpfige Gruppe. Der PFV würdigt die außergewöhnlichen Leistungen von Familienbetrieben in renommierten Weinregionen und steht für herausragende Leistungen in der Weinherstellung und die Kontinuität langer Familientraditionen - Werte, die die Domaine Clarence Dillon sehr schätzt. Robert de Luxembourg wird voraussichtlich ab Sommer 2025 den Vorsitz dieser Organisation übernehmen.Unter der Leitung der Architektin Annabelle Selldorf und in Zusammenarbeit mit dem lokalen Architekturbüro A3A wird derzeit ein großes Bau- und Renovierungsprojekt auf Château Haut-Brion durchgeführt. Diese diskrete "Stampflehm"-Struktur soll die visuelle Aufmerksamkeit wieder auf das ursprüngliche Château lenken und ist gleichzeitig die erste vollständig kohlenstoffneutrale Anlage unter den First-Growth-Gütern in Bordeaux. Die Wände der neuen Einrichtungen werden aus Blöcken bestehen, die aus den Schwemmlandböden von Haut-Brion geformt wurden. In den Räumlichkeiten werden nicht nur neue Weinbereitungsanlagen untergebracht, sondern auch die Château Haut-Brion Library- eine einzigartige Sammlung von Artefakten, antiken Weinwerkzeugen, einer wachsenden Sammlung von Speisekarten, Briefen, Dokumenten und einer der weltweit besten und größten Sammlungen antiquarischer Bücher über Wein und Gastronomie. Wie die wachsende Kunstsammlung ist auch diese seltene und außergewöhnliche Bibliothek, die unter der Leitung von Prinz Robert zusammengestellt wurde, das Ergebnis einer umfassenden internationalen Suche nach diesen unschätzbaren Schätzen, die alle von der 2000-jährigen Weinbautradition von Chateau Haut-Brion inspiriert sind. Kontakt:Cécile Riffaud / Eline Huet / Tatianna Thurik / mail: contact@domaineclarencedillon.com
(+33)5 56 00 29 30