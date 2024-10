NextStar Energy, das Batterie-Joint Venture von Stellantis und LG Energy Solution, feiert den offiziellen Beginn der Produktion von Batteriemodulen in seiner neu gebauten Fabrik in Kanada. Ab 2025 sollen dort dann auch Batteriezellen gefertigt werden. Die jetzt offiziell in Betrieb genommene Fabrik von NextStar Energy steht in Windsor in der kanadischen Provinz Ontario. Während vor Ort nun zunächst Batteriemodule mit zugelieferten Zellen montiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...