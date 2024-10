Husum (ots) -In dieser Wintersaison dürfen sich alle Liebhaber der Nordseeküste Schleswig-Holsteins auf ein ganz besonderes Highlight freuen: ein neues Online-Wintermagazin, das die Region in all ihrer winterlichen Pracht vorstellt.Das Magazin bietet spannende Artikel über malerische Küstenorte, winterliche Freizeitmöglichkeiten und die einzigartigen Naturlandschaften, die in dieser Jahreszeit eine besondere Magie entfalten. Von inspirierenden Geschichten über die lokale Kultur bis hin zu praktischen Tipps für Winteraktivitäten - es ist ein umfassender Leitfaden für alle, die die winterliche Atmosphäre an der Nordseeküste erleben möchten.Besucher können sich auf beeindruckende Fotostrecken und Kurzfilme freuen, die die Schönheit der schneebedeckten Strände, die unberührte Natur und die festlich geschmückten Orte festhalten. Außerdem werden lokale Veranstaltungen vorgestellt, die zum Verweilen und Entdecken einladen.Das Online-Wintermagazin ist informativ und der perfekte Begleiter für alle, die in die winterliche Idylle der Nordsee Schleswig-Holsteins eintauchen möchten.https://winterfrische.nordseetourismus.de/Pressekontakt:Nordsee-Tourismus-Service GmbHMalte KellerZingel 5, 25813 HusumTel.: 04841/89 75 11Fax: 04841/48 43E-Mail: presse@nordseetourismus.deInternet: www.nordseetourismus.deOriginal-Content von: Nordsee-Tourismus-Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103865/5893446