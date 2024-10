Transformation von Niederspannungsschaltanlagen in intelligenten Netzen und industriellen Anwendungen mit beispielloser Echtzeitsteuerung, Sichtbarkeit und Automatisierung

IRVINE, Kalifornien, Oct. 23, 2024vorgestellt - das erste KI-fähige IoT Edge Compute Cellular Gateway. Diese bahnbrechende Innovation, die speziell für Niederspannungs-Umspannwerke und Verteilungsautomatisierungsanwendungen in intelligenten Netzen der nächsten Generation, Versorgungsunternehmen und Industriezweigen entwickelt wurde, wird erstmals auf der Enlit Europe vorgestellt, die vom 22. bis 24. Oktober 2024 in Mailand, Italien, stattfindet.

Das SmartLV wurde entwickelt, um die Echtzeit-Transparenz, -Steuerung und -Automatisierung im Energiesektor zu revolutionieren und Verteilnetzbetreibern (Distribution System Operators, DSOs) die Möglichkeit zu geben, Energie genau dann und dort zu verwalten und zu steuern, wo sie benötigt wird. Mit fortschrittlichen Cybersicherheitsprotokollen und KI-Fähigkeiten sorgt das SmartLV für einen robusten, zuverlässigen und sicheren Betrieb für unternehmenskritische Anwendungen und bietet eine unübertroffene Kontrolle über Niederspannungsschaltanlagen und dezentrale Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DERs).

"Das SmartLV-Gateway ist ein großer Schritt nach vorne, um den Betreibern von Versorgungsunternehmen wichtige Echtzeit-Einblicke und Kontrolle über ihre Niederspannungsstationen zu ermöglichen", so Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix. "Durch den Einsatz der KI-Technologie von Qualcomm Technologies trägt diese Lösung dazu bei, die dringendsten Herausforderungen am Rande des intelligenten Stromnetzes zu bewältigen."

KI an der Edge: Energiemanagement im Wandel

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach intelligenteren und umweltfreundlicheren Energienetzen ermöglicht das SmartLV-Gateway den DSOs, die Netzbedingungen in Echtzeit zu antizipieren und darauf zu reagieren, den Energiefluss zu optimieren und die Stabilität auch bei Spitzenlasten zu gewährleisten. Diese KI-gesteuerte Plattform überwacht nicht nur, sondern ermöglicht auch eine intelligente Energielenkung und dynamische Entscheidungsfindung an der Edge.

"Das SmartLV ist ein Beispiel für die Verschmelzung von KI und Konnektivität bei der Bewältigung kritischer Herausforderungen in intelligenten Stromnetzen. Qualcomm® und Lantronix ermöglichen den DSOs eine bessere Kontrolle und einen besseren Einblick in das Verteilernetz, wodurch sich die Art und Weise, wie Energie geliefert und verbraucht wird, verändert und der Netzumbau in Europa beschleunigt wird", fügt Sebastiano Di Filippo, Senior Director of Business Development bei Qualcomm Europe Inc. hinzu.

Zu den wichtigsten Funktionen des SmartLV-Gateways gehören:

Multiprotokoll-Kommunikation: Nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur über Ethernet, serielle, E/A- und Industrieprotokoll-Konvertierungssuiten, die Flexibilität für ältere und moderne Systeme bieten.

Nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur über Ethernet, serielle, E/A- und Industrieprotokoll-Konvertierungssuiten, die Flexibilität für ältere und moderne Systeme bieten. Hochgeschwindigkeits-Konnektivität: Zukunftssicher mit LTE- und 5G-fähiger Hochgeschwindigkeits-Mobilfunkkommunikation für zuverlässigen Betrieb mit geringer Latenz.

Zukunftssicher mit LTE- und 5G-fähiger Hochgeschwindigkeits-Mobilfunkkommunikation für zuverlässigen Betrieb mit geringer Latenz. Edge Computing für Entscheidungen in Echtzeit: KI-gestütztes Edge Computing für Analysen mit geringer Latenz, die sekundenschnelle Entscheidungen direkt in der Umspannstation ermöglichen.

KI-gestütztes Edge Computing für Analysen mit geringer Latenz, die sekundenschnelle Entscheidungen direkt in der Umspannstation ermöglichen. Fortschrittliche Cybersicherheit: Das InfiniShield-Sicherheitssystem von Lantronix schützt vor Cyberbedrohungen und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Das InfiniShield-Sicherheitssystem von Lantronix schützt vor Cyberbedrohungen und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb. Vereinfachtes Management mit der Percepxion (https://www.lantronix.com/percepxion/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=Qualcomm-SmartLV) IoT Edge-Plattform von Lantronix: Bietet nahtloses Management mit globalen Mobilfunkplänen, VPN-Sicherheit und einer benutzerfreundlichen Cloud-Plattform zur Überwachung und Steuerung von Bereitstellungen.

(https://www.lantronix.com/percepxion/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=Qualcomm-SmartLV) von Lantronix: Bietet nahtloses Management mit globalen Mobilfunkplänen, VPN-Sicherheit und einer benutzerfreundlichen Cloud-Plattform zur Überwachung und Steuerung von Bereitstellungen. Energiesteuerungsautomatisierung: Stellt eine automatisierte Echtzeitsteuerung von DERs auf der Grundlage der tatsächlichen Netzbedingungen bereit, um einen effizienten Energiefluss zu gewährleisten.

Innovation dank langjähriger Zusammenarbeit

Das SmartLV-Gateway ist die jüngste Innovation in einer 15-jährigen Partnerschaft, die die branchenführende KI und Konnektivität von Qualcomm Technologies mit der Expertise von Lantronix bei IoT-Lösungen für industrielle und Smart-Grid-Anwendungen kombiniert.

Verfügbarkeit

Der Start des SmartLV Gateway ist für das Kalenderjahr 2025 geplant, wobei einige Feldversuche zum Ende des Kalenderjahres 2024 für ausgewählte DSOs gestartet werden. Weitere Informationen oder einen Termin für eine Demo erhalten Sie in Halle 5, MR10 .

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart Cities, Automotive und Enterprise abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix .

