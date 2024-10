Die Auszeichnung ist Teil eines jährlichen Programms zur Anerkennung von Innovationen in der Automobil- und Transporttechnologie weltweit.

Mit mehr als 30 Millionen verwalteten Endgeräten von 23.000 Kunden ist 1NCE eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich des Internets der Dinge.

16 Prozent der 1NCE-Kunden sind im Automobilsektor tätig und nutzen die Software-Tools und die Konnektivität des Unternehmens auf Straßen in 137 Ländern der Welt.

1NCE,ein weltweit führender Anbieter von Software und Konnektivität für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), hat bei den fünften AutoTech Breakthrough Awards den Preis in der Kategorie "Automotive Sensor Software Solution of the Year" gewonnen. Hinter der Auszeichnung steht AutoTech Breakthrough, eine international führende Marktforschungsorganisation, die die besten Unternehmen, Technologien und Produkte der globalen Automobil- und Transporttechnologiemärkte auszeichnet.

Der Preis ist der jüngste in einer Reihe von Auszeichnungen, die 1NCE im vergangenen Jahr von Fierce Telecom, Frost Sullivan, Gartner und bei den SaaS Awards erhalten hat. 1NCE ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im IoT-Bereich. Die Plattform des Unternehmens wird zunehmend als globaler IoT-Standard anerkannt. Mehr als 23.000 Kunden in 52 Ländern managen über die 1NCE-Plattform Daten von mehr als 30 Millionen vernetzten Geräten in 173 Ländern.

Das Unternehmen betreut mehr als 3.500 Unternehmen aus der Automobilbranche, die rund 16 Prozent des Kundenstamms ausmachen. Sie nutzen die Konnektivitäts- und Software-Tools des Unternehmens auf den Straßen in 137 Ländern. Eine der größten Herausforderungen des Internets der Dinge ist die Skalierbarkeit. Mit den Dienstleistungen von 1NCE können Kunden ihre Ideen vor der Einführung testen und so die Chancen für eine erfolgreiche Implementierung deutlich erhöhen. 1NCE-Kunden aus der Automobilbranche rollen ihre Lösungen in der Regel weltweit aus. Im Durchschnitt starten sie in fünf Ländern und expandieren innerhalb von 48 Monaten in mehr als 20 Länder. Bisher hat das Unternehmen seine Automobilkunden bei mehr als 350 großen Rollouts weltweit unterstützt.

1NCE-Kunden beschleunigen die Markteinführung ihrer Fahrzeuginnovationen durch erschwingliche, einfache Konnektivität, die fast überall auf der Welt verfügbar ist. Zu den Anwendungsfällen gehören Dashcams, Diagnosen, eCalling, das Aufladen von Elektrofahrzeugen, Infotainment im Fahrzeug, Navigation, Verkehrsüberwachung und-steuerung, nutzungsbasierte Versicherungen, Headunits im Fahrzeug und mehr.

"Die Software-Plattform von 1NCE ist ein Meilenstein für das vernetzte Auto. In der Vergangenheit funktionierte jedes vernetzte Gerät anders, mit einem Flickenteppich von Abonnementmodellen, die sich oft von Land zu Land unterschieden. 1NCE ist die All-in-One-Alternative für die komplexe Aufgabe, regionale Mobilfunkbetreiber in jedem Land zu nutzen und gleichzeitig die Lebensdauer wertvoller Sensoren und Geräte zu verlängern", erklärt Bryan Vaughn, Geschäftsführer von AutoTech Breakthrough.

Neukunden können sofort im 1NCE Online-Shop starten. Der Kundensupport ist in 25 Sprachen verfügbar.

Über 1NCE

1NCE ist das einzige Software- und Konnektivitätsunternehmen, das lebenslanges IoT als globales Lifetime-Abonnement anbietet. Mission des Unternehmens ist es, echtes grenzüberschreitendes, zukunftssicheres IoT über die gesamte Lebensdauer eines Geräts zu ermöglichen problemlos und ganz ohne Unsicherheiten. In 173 Ländern und Regionen liefert 1NCE Konnektivität genauso einfach, wie man es von verbrauchsfertigem Strom kennt. Damit öffnet 1NCE die IoT-Welt für Innovatoren, die unsere Umwelt, Städte, das Gesundheitswesen, die öffentliche Sicherheit, die Lieferketten und vieles mehr mit den neuen Möglichkeiten entscheidend verbessern können. Mehr Informationen online oder auf X, LinkedIn und Facebook.

