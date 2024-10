Chart des Tages | Bitcoin (23.10.2024)

Bitcoin verliert Mitte der Woche an Aufwärtsdynamik und rutscht unter die 67.000-Dollar-Marke. Trotz der hohen Nettozuflüsse in den letzten Tagen hat sich der Trend an einer wichtigen Widerstandszone, die in der Vergangenheit den allgemeinen Abwärtstrend der Kryptowährung unterstützt hat, allmählich umgekehrt. Die derzeit zu beobachtenden Rückgänge kehren den zuvor erwähnten, von ETFs diktierten Trend um, da es gestern zum ersten Nettoabfluss von Geldern seit Anfang Oktober dieses Jahres kam.

Die verbesserte Stimmung auf dem Kryptomarkt hat zu einem Anstieg des Interesses am Optionsmarkt geführt. Optionshändler setzen verstärkt darauf, dass Bitcoin bis Ende November ein Rekordhoch von 80.000 US-Dollar erreichen wird, unabhängig davon, wer die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt. Auch der Ausübungspreis von 70.000 US-Dollar stößt auf großes Interesse...

