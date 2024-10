Nachdem in Deutschland am Dienstag der erste Mpox-Fall der Klade I bekanntgeworden war, wachsen die Sorgen vor einer Ausbreitung über die kontinentalafrikanischen Grenzen hinaus. Im Falle einer Verschärfung der Lage könnte die Nachfrage nach dem passenden Impfstoff aus dem Hause Bavarian Nordic weiter steigen."Es scheint, als gäbe es bereits mehr Mpox-Fälle in Europa, vielleicht sind noch nicht alle in den Medien", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den Chef des Schweizer Pharma-Riesen Roche, ...

