Vancouver, British Columbia, 23. Oktober 2024 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) ("Scope Technologies" oder das "Unternehmen") freut sich, die offizielle Einführung seines neuen Abonnementmodells bekannt zu geben, mit dem Privatpersonen und Kleinunternehmen nun einen uneingeschränkten Zugang zu den branchenführenden Round-Trip-verschlüsselten und quantenresistenten dezentralen Cloud-Speicherlösungen des Unternehmens erhalten.

Mit dieser Markteinführung wird Scope Technologies seinem Anspruch gerecht, ein Höchstmaß an Datensicherheit der nächsten Generation zu bieten. Über die QSE-Plattform (Quantum Security Entropy) können Privatpersonen und Kleinunternehmen nun die gleiche fortschrittliche Verschlüsselung und dezentrale Speicherinfrastruktur nutzen, die Scope auch mittelständischen Firmen und Großunternehmen zur Verfügung stellt, damit ihre Daten vor aktuellen und zukünftigen Cyber-Bedrohungen geschützt sind. Die Plattform ist für eine nahtlose Skalierbarkeit ausgelegt und bietet Nutzern die Möglichkeit, ihre Speicher- und Sicherheitsanforderungen bei zunehmendem Wachstum ohne Leistungs- oder Schutzeinbußen zu erweitern. Darüber hinaus gewährleistet das auf Effizienz ausgerichtete QSE-Modell eine wettbewerbsfähige Tarifgestaltung und zeigt, dass wir in der Lage sind, erstklassige Sicherheitslösungen mit einem außergewöhnlichen Wert anzubieten.

Die Leser können sich gerne auf https://www.qse.group/services über die QSE-Plattform von Scope Technologies informieren.

Eine neue Ära der Datensicherheit für Privatpersonen und Kleinunternehmen

Nach dem erfolgreichen Abschluss diverser Plattform-Updates und Tests in geschlossenen Gruppen haben Privatpersonen und Kleinunternehmen nun Zugang zu den folgenden QSE-Cloud-Speicherdiensten:

- Quantensichere Verschlüsselung: Nutzung der Quantenentropie zur Generierung von Verschlüsselungsschlüsseln, die auch durch zukünftige Quantencomputer nicht geknackt werden können.

- Unveränderbarer, dezentraler Speicher: Eine dezentralisierte Infrastruktur stellt sicher, dass die Daten vor Ransomware, Überverschlüsselung oder Manipulation geschützt sind, was einen erheblichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Cloud-Backups darstellt.

- Nahtlose Integration: Benutzerfreundliche APIs ermöglichen eine rasche Einrichtung und reibungslose Integration in bestehende Datensysteme und sorgen für Flexibilität und Skalierbarkeit.

- Erschwingliche Tarifgestaltung: Gestaffelte Abonnementlösungen machen Sicherheit auf Unternehmensniveau sowohl für Privatpersonen als auch für Kleinunternehmen erschwinglich und zugänglich.

"Datenschutz sollte kein Luxus sein", erklärt Sean Prescott, Gründer und CTO von Scope Technologies Corp. "Mit dieser Markteinführung stellen wir Privatpersonen und Kleinunternehmen die gleiche quantenresistente Round-Trip-Verschlüsselung und die gleichen dezentralen Vault-Speicher zur Verfügung, die wir bereits mittelständischen Firmen und Großunternehmen anbieten. Ab sofort kann jeder seine Daten vor den aktuellen Risiken und zukünftigen Herausforderungen, vor die uns das Quantencomputing stellt, schützen."

Abonnementoptionen und Verfügbarkeit

Das neue Abonnementmodell bietet flexible Tarife, die sich nach den jeweiligen Speicherbedürfnissen richten. Angeboten werden auch Zusatzleistungen wie Enhanced Entropy für eine stärkere Verschlüsselung. Die Nutzer können bei steigendem Bedarf Ihre Speicherkapazität skalieren und gleichzeitig von einer Datensicherheit auf dem höchsten verfügbaren Niveau profitieren.

Über Scope Technologies Corp.

Scope Technologies Corp. mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist ein revolutionäres Technologieunternehmen, das auf Quantensicherheit und maschinelles Lernen spezialisiert ist. Über seine Vorzeigemarken QSE und GEM AI bietet Scope in den Bereichen Quantenverschlüsselung und neuronale Netze fortschrittliche Lösungen an und unterstützt Unternehmen und Privatanwender mit sicheren, skalierbaren Technologien, die Wachstum und betriebliche Effizienz fördern.

LinkedIn: scope-technologies-corp

Facebook: Scope Technologies Corp

Twitter: @ScopeTechCorp

Kontaktdaten:

James Young

CEO, Scope Technologies Corp.

E-Mail: james@scopetech.ai

Tel: +1 604-416-1720

Webseite: www.scopetechnologies.io

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um rein historische Tatsachenaussagen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen, Zukunft, Strategie, Ziele und Vorgaben und insbesondere die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: "glaubt", "erwartet", "anstrebt", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen werden oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und basieren auf Annahmen und Analysen, die das Unternehmen angesichts seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken und Annahmen, die im Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022 beschrieben sind. Eine Kopie dieses Prospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Obwohl Scope diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der kontinuierlichen Erfüllung der Anforderungen der Canadian Securities Exchange, der Produktsicherheit und Rückrufaktionen, der Einhaltung von Vorschriften und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie in den Risikofaktoren im Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77213Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77213&tr=1



