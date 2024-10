Mit einer Einstellung könnt ihr in Whatsapp festlegen, dass Kontakte nicht mehr erfahren, dass ihr eine Nachricht gelesen oder einen Status angesehen habt. Das gilt dann allerdings für beide Seiten. Whatsapp-Status-Updates sind eine beliebte Funktion, um kurze Einblicke in den Alltag mit Freunden zu teilen. Normalerweise zeigt der Messenger an, wer den Status einer anderen Person angesehen hat. Das geschieht in dem Moment, in dem ihr den Status öffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...