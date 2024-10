KI-generierter MemeCoin Goatseus Maximus (GOAT) explodiert schon vor Superzyklus!

In der aktuellen Konsolidierungsphase zeigt sich am Großteil des Kryptomarktes ein eher langweiliges Bild. Die meisten Kryptowährungen befinden sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung bzw. korrigieren leicht nach unten. Bitcoin fällt in der aktuellen Marktsituation wieder unter die 67.000-US-Dollar-Marke, Ethereum handelt mit 2.577 US-Dollar ebenfalls unter der wichtigen 2.600-US-Dollar-Marke. Während die meisten Investoren auf die nächsten großen Bewegungen warten, zeigt ein Memecoin aus der Feder der künstlichen Intelligenz einen regelrechten Ausbruch. Der Token mit dem Namen Goatseus Maximus ($GOAT) wird unter anderem durch die Unterstützung von bekannten Persönlichkeiten wie Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, auf neue Höhen katapultiert und zieht mittlerweile Investitionen in Millionenhöhe an.

53 Prozent Steigerung in den letzten 24 Stunden, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/goatseus-maximus/

Whale-Investitionen treiben GOAT an

Trotz der Volatilität des Marktes hat Goatseus Maximus sich als heißer Tipp etabliert, vor allem unter sogenannten "Crypto-Whales". Diese großen Investoren haben begonnen, erhebliche Summen in den Coin zu stecken, was den Preis und die Aufmerksamkeit für $GOAT rasant ansteigen ließ. Jüngst berichtete der Blockchain-Tracker Lookonchain, dass ein Whale 14.409 Solana (SOL) im Wert von 1,72 Millionen US-Dollar von Binance abgehoben hat, um $GOAT-Tokens zu kaufen. Der Investor kaufte insgesamt 4,5 Millionen $GOAT-Tokens zu einem Durchschnittspreis von 0,383 US-Dollar pro Coin. Angesichts der wachsenden Popularität des Coins scheinen weitere Käufe wahrscheinlich. Immerhin hat dieser Großinvestor mittlerweile seinen Einsatz bereits nahezu verdoppelt.

Diese Großinvestitionen, gepaart mit entsprechender medialer Aufmerksamkeit, bringen Memecoins immer wieder in das Blickfeld der Krypto-Community. Dennoch scheint die Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von knapp 700 Millionen längerfristig am Markt bestehen zu bleiben.

Arthur Hayes: GOAT könnte das nächste große Ding sein

Arthur Hayes, der als Gründer der Kryptobörse BitMEX ein bekanntes Gesicht ist , hat auf der Plattform X seine Unterstützung für GOAT gezeigt. Hayes geht davon aus, dass der Coin in den kommenden Tagen das Potenzial hat, um das Zehnfache zu steigen. Diese Einschätzung stützt er unter anderem auf die Tatsache, dass der Finanzinfluencer Matt Levine den Coin in einem Bericht erwähnt hat. Hayes erinnert daran, dass ähnliche Erwähnungen in der Vergangenheit bereits andere MemeCoins in ungeahnte Höhen getrieben haben.

When I read about the AI that launched its own memecoin and religion I immediacy aped in. $GOAT pic.twitter.com/UlduBlzxU2 - Arthur Hayes (@CryptoHayes) October 17, 2024

Nach Hayes' Tweet stieg der Preis von GOAT auf 0,6693 US-Dollar, was einen Anstieg von fast 53 % innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Der Coin hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 669 Millionen US-Dollar und ein Handelsvolumen von 256 Millionen US-Dollar. Obwohl die Zahlen beeindrucken, warnen einige Experten, dass Anleger vorsichtig sein sollten, da es bereits mehrere ähnliche Projekte gibt, die unter dem Namen "GOAT" laufen und für Verwirrung sorgen könnten.

Kann GOAT unter den MemeCoins bestehen?

Laut Daten von Santiment wächst der KI-generierte Coin nicht nur in der Marktkapitalisierung, sondern auch in den sozialen Medien rasant. In der letzten Woche konnte GOAT einen Kursgewinn von 122 % verzeichnen, was viele zur Spekulation anregt, ob der Coin Größen wie Dogecoin (DOGE) oder Shiba Inu (SHIB) übertreffen könnte.

Trotz des turbulenten Umfelds, in dem sich der Kryptomarkt befindet, konnte GOAT in den letzten sieben Tagen eine beeindruckende Steigerung von 190 % beim sozialen Engagement und Handelsvolumen erreichen. Diese Zahlen zeigen abermals auf, wie schnell sich Memecoins im Kryptospace verbreiten können und damit eine enorme Marktkapitalisierung erreichen können.

Neue Spieler, neue Chancen

Auch wenn sich der Großteil der Kryptowährungen am Markt nicht durchsetzen kann, bringen gerade frühzeitige Investitionen immer wieder enorme Steigerungsraten für frühe Anleger. Ein an die aktuellen Geschehnisse anlehnender neuer Token könnte dahin gehend den nächsten Hit am Markt landen: FreeDum Fighters ($DUM).

FreeDum Fighters ($DUM) hat sich mit einem cleveren Mix aus Politik und Meme-Kultur als vielversprechender neuer Spieler positioniert. Inspiriert von den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, bietet der Token eine humorvolle, gamifizierte Darstellung der politischen Geschehnisse. Im Zentrum stehen die mechanisierten Kandidaten MAGATRON (angelehnt an Donald Trump) und Kamacop 9000 (eine Anspielung auf Kamala Harris), die in einem "ultimativen Showdown" um die Vorherrschaft kämpfen. Nutzer können ihre $DUM-Tokens staken, um eine der beiden Seiten zu unterstützen und durch die Teilnahme an Debatten und Airdrops Belohnungen zu erhalten.

Seit dem Start des Presales hat das Projekt bereits mehr als 240.000 US-Dollar eingesammelt. Durch die Kombination von satirischem Humor und attraktiven Staking-Belohnungen ist FreeDum Fighters bestens positioniert, um von der aktuellen politischen Stimmung und der Krypto-Euphorie zu profitieren. Immerhin erwarten viele Experten, dass nach der US-Wahl die Altcoin Saison richtig losgehen wird. Besonders interessant ist die Mechanik, bei der die Seite, die aktuell im Rückstand ist, höhere Staking-Belohnungen anbietet - ein cleverer Anreiz, um das Engagement der Community hochzuhalten.



Aktuell mit bis zu 1.794 Prozent APY, Quelle: https://www.freedumfighters.com/stake?pool=kamacop

Mit einem satirischen Ansatz und einer starken Verbindung zur Politik hat FreeDum Fighters das Potenzial sich ähnlich wie $GOAT in der Beliebtheit der Anlager nach oben zu Arbeiten und langfristig in der PolitiFi-Nische zu bestehen. Die regelmäßigen Debatten und Belohnungen schaffen eine aktive und dynamische Community, die sich durch die bevorstehenden Wahlen noch weiter verstärken könnte.

Mit dem noch frühen Stadium und den anstehenden Preiserhöhungen im Presale (Bereits in gut 24 Stunden) bietet das Projekt interessante Möglichkeiten für eine Diversifizierung des Memecoin Portfolios.

