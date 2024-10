In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 setzte die DWS ihre Strategie ("Reduce. Value. Growth. Build") erfolgreich fort. Das Unternehmen verzeichnete starke Nettomittelzuflüsse, erreichte einen neuen Höchststand beim verwalteten Vermögen und konnte sowohl Erträge als auch Gewinne im Vergleich zum Vorjahr steigern. Diese Erfolge bringen die DWS näher an die Erreichung ihrer für 2025 gesetzten Finanzziele. Im dritten Quartal 2024 erzielte die DWS rekordverdächtige Langfrist-Nettomittelzuflüsse von 16,7 Milliarden Euro. Insgesamt beliefen sich die Nettomittelzuflüsse, inklusive Cash-Produkte und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...