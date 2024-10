DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 01:00 KR/BIP September 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Ergebnis 3Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 9 Monate (08:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q 07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:30 PK) *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 3Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 98 zuvor: 99 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit slowakischem Präsidenten Pellegrini, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,6 zuvor: 50,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,6 zuvor: 47,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 40,7 zuvor: 40,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,6 *** 10:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Pk zur Vorstellung neuer Verkehrsprognose 2040, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,4 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,4 zuvor: 51,5 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, Oktober *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 241.000 *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk zur Steuerschätzung *** 15:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei Zentralbankseminar der New York Fed *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,2 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,3 *** 15:45 US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure *** 16:00 US/Neubauverkäufe September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -4,7% gg Vm *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q *** 19:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Veranstaltung der Cleveland Fed zu "Inflation: Drivers and Dynamics 2024" *** 21:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey hält Mike Gill Memorial Lecture - US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und Treffen der G7- und - US/US-Finanzministerin Yellen, Treffen mit den Finanzministern Deutschlands, Großbritanniens und Australiens ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 23, 2024

