Boeing verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Nettoverlust von 6,17 Milliarden Dollar, was einem Verlust von 9,97 Dollar pro Aktie entspricht. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 1% auf 17,84 Milliarden Dollar. Diese Ergebnisse spiegeln die Auswirkungen des Streiks der Internationalen Vereinigung der Maschinisten und Luft- und Raumfahrtarbeiter (IAM) sowie zuvor angekündigte Programmbelastungen wider.

Ausblick und Strategie

Vorstandsvorsitzender Kelly Ortberg betonte, dass Boeing sich auf die Beendigung des IAM-Streiks konzentriere und hofft, dass die Mitarbeiter bald an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können. Er kündigte an, dass das Unternehmen seine Prioritäten neu setzen und eine schlankere, fokussiertere Organisation schaffen müsse. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt der Auftragsbestand mit 511 Milliarden Dollar robust, was über 5.400 Verkehrsflugzeuge [...]

