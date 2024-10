Ora, das weltweit führende Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Augenheilkunde, hat Dr. Marcin Ernst, MBA, zum Vice President of Europe und Tim Neathery zum Chief People Officer ernannt. Mit diesen strategischen Personalentscheidungen verstärkt Ora sein Engagement für die Skalierung seiner globalen Geschäftstätigkeit und die Rekrutierung hochqualifizierter Führungskräfte, um den weltweiten Innovationsführern in der Augenheilkunde einzigartige Serviceleistungen anzubieten.

Paul Colvin, Chief Executive Officer bei Ora, kommentiert: "Unser therapeutischer Schwerpunkt, unsere globale Reichweite und unsere herausragenden Teammitglieder unterstützen anspruchsvolle klinische Studien und Programme, die für eine effiziente Produktentwicklung unverzichtbar sind. Dr. Marcin Ernst und Tim Neathery bringen langjährige Erfahrungen im Aufbau von erfolgreichen Teams und in der Förderung von vielversprechenden Talenten mit. Ihre Führungsqualitäten werden unsere Anstrengungen bei der Förderung unserer Unternehmenskultur und der Bereitstellung operativer Höchstleistungen für unsere Kunden rund um den Globus verstärken.

In seiner neuen Funktion als Vice President of Europe wird Dr. Marcin Ernst sein strategisches Know-how und seine beachtliche Erfolgsbilanz in der klinischen Entwicklung nutzen, um die Präsenz von Ora in Europa weiter auszubauen und die globalen klinischen Entwicklungsprogramme zu überwachen. Marcin verfügt über eine wertvolle Expertise in der Führung expansiver globaler Geschäftseinheiten in Europa und Lateinamerika, die er als Executive Vice President bei INC Research® und als General Manager bei Syneos® Health gewonnen hat. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Führung von CROs einschließlich des Managements umfangreicher klinischer Studien wird Marcin eine einzigartige Kombination aus klinischem Fachwissen und ökonomischem Sachverstand in seine Rolle bei Ora einbringen. Seine frühere Tätigkeit als Allgemein- und Herzchirurg haben seine Fähigkeiten, komplexe Herausforderungen in der Branche zu meistern, zusätzlich gestärkt. Mit diesen Eigenschaften bringt er beste Voraussetzungen mit, um den langfristigen globalen Erfolg von Ora fortzuführen und die Branche nachhaltig zu prägen.

Als Chief People Officer wird Tim Neathery eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Unternehmenskultur von Ora übernehmen und Initiativen zur Talententwicklung leiten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der klinischen Forschung genießt Tim eine breite Anerkennung für die erfolgreiche Umsetzung effektiver Rekrutierungs- und Bindungsstrategien. Sein beeindruckender Werdegang umfasst Führungspositionen bei Javara Research als Chief People and Technology Officer. Dort revolutionierte er die Praktiken im Personalwesen und leitete technologische Verbesserungen, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen. Zudem hat er als Senior Vice President bei PPDtm den Bereich der Talentakquise globalisiert und transformative Programme initiiert, die das Engagement und die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen deutlich gestärkt haben. Tims visionäre Führungsqualitäten und sein strategischer Weitblick werden maßgeblich zu einer prosperierenden Arbeitsplatzkultur bei Ora beitragen.

Über Ora

Ora ist das weltweit führende Full-Service-Unternehmen für die Entwicklung von Medikamenten und Geräten im Bereich der Augenheilkunde. Es unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien und in der Asien-Pazifik-Region. In den zurückliegenden 45 Jahren konnten unsere Kunden mit unserer Unterstützung die Marktzulassung für mehr als 85 Produkte erhalten. Wir helfen einem breiten Spektrum von Unternehmen von Start-ups bis hin zu globalen Pharma- und MedTech-Unternehmen -, ihre neuen Entwicklungen effizient vom Konzept zur Marktreife zu führen. Mit seinen klinischen Modellen, einzigartigen Methoden und globalen regulatorischen Strategien hat sich Ora bei Tausenden globalen Projekten bewährt. Wir vereinen unter unserem Dach das größte und erfahrenste Team von Augenärzten, FuE-Experten und Managern, um den Wert von Initiativen für neue Produkte zu maximieren. Für weitere Informationen besuchen Sie www.oraclinical.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

