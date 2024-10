BARCELONA, Spanien, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der bisher größte Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung für Städte und Lösungen für intelligente Stadtentwicklung, findet vom 5. bis 7. November 2024 auf dem Gelände der Fira de Barcelona an der Gran Via statt. Mit einer um 30 Prozent vergrößerten Ausstellungsfläche und unter dem Motto "Live Better" widmet sich die diesjährige Messe den Strategien, die notwendig sind, um Metropolen in nachhaltige, effiziente und lebenswerte Räume zu verwandeln. 1.100 Aussteller, Vertreter von 850 Städten und mehr als 600 Experten kommen zusammen, um gemeinsam den Weg für eine ethischere Zukunft urbaner Räume zu ebnen.

Die Veranstaltung bringt Metropolen aus der ganzen Welt zusammen, die ihre neuesten Projekte und Erfahrungen teilen und für die Umsetzung der von ihnen entwickelten Technologien werben. Zu den ausstellenden Ländern und Städten gehören Argentinien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Dänemark, Estland, Frankreich, Deutschland, Indien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Malaysia, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, die Republik Korea, Saudi-Arabien, Spanien, Schweden, die Ukraine, Großbritannien und die USA.

Führende Unternehmen aus der ganzen Welt präsentieren ihre neuesten Lösungen und Technologien. Diese ermöglichen es Städten, Mobilität, öffentliche Dienstleistungen, Versorgung und Bürgerbeteiligung zu verbessern. Zu den ausstellenden Unternehmen gehören Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports - Piers of the Future und Veolia.

Liste der Keynote Speaker

Das Kongressprogramm der SCEWC gliedert sich in acht Themenschwerpunkte: Enabling Technologies, Energie und Umwelt, Mobilität, Governance, Wohnen und Integration, Wirtschaft, Infrastruktur und Gebäude sowie Sicherheit und Schutz.

Zu den Hauptrednern der SCEWC 2024 gehören Ruha Benjamin, Majora Carter, Stephanie Hare und Melati Wijsen. Benjamin ist eine renommierte Expertin für technologiebasierte Ungleichheit. Sie beschäftigt sich mit der Schnittstelle von Ethnizität, Technologie und Gesellschaft. Majora Carter ist eine preisgekrönte Expertin für Stadterneuerung und Umweltschützerin, die für ihre Arbeit bei der Neugestaltung der South Bronx bekannt ist. Stephanie Hare befasst sich in ihrer Arbeit mit den Auswirkungen von Technologie auf öffentliche Ordnung, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit, insbesondere in den Bereichen Datenschutz, Überwachung und ethische Nutzung künstlicher Intelligenz. Melati Wijsen ist Umweltaktivistin und Mitbegründerin von Bye Bye Plastic Bags, einer Jugendinitiative, die sich für die Reduzierung von Plastikmüll einsetzt.

World Smart City Awards

Die SCEWC wird auch Gastgeberin der neuesten Ausgabe der World Smart City Awards sein, bei denen die herausragendsten Initiativen und Projekte im Bereich städtischer Innovation und Transformation ausgezeichnet werden. Unter den insgesamt 429 Einreichungen aus 64 Ländern werden bei der 13. Ausgabe in 9 Kategorien Preise vergeben: City, Leadership, Innovation, Enabling Technologies Project, Energy & Environment Project, Mobility Project, Governance & Business Project, Living & Inclusion Project sowie Infrastructure & Building Project. Die Gewinner werden am Mittwochabend, 6. November, im Rahmen einer festlichen Gala bekannt gegeben.

Größte Ausstellung für urbane Innovation

Die Fira de Barcelona stärkt ihre Rolle als globales Kompetenzzentrum für innovative Stadtentwicklung durch die Ausrichtung der SCEWC 2024 in Zusammenarbeit mit Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow Building World Congress und Tomorrow.Blue Economy.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd746cbf-5487-4436-83b5-5ff2bb6e3eb2