Die Aktie von Canopy Growth ist am Dienstag überraschend zweistellig angesprungen. Den Impuls dafür gab eine neue Umfrage. Laut dieser befürworten auch in von den Republikanern regierten Bundesstaaten die Mehrheit der Bürger eine Legalisierung von Cannabis. Die nächste wichtige Entscheidung fällt am 5. November.Wie marijuanamoment.net berichtete, unterstützt die Mehrheit sowohl in den Bundesstaaten Kansas als auch Utah die Legalisierung von Cannabis. Während in Kansas die Befürwortet einer breiten ...

