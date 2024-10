AT&T verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein robustes Wachstum im Mobilfunkgeschäft, trotz Herausforderungen in anderen Bereichen. Der Telekommunikationsriese gewann 403.000 neue Mobilfunkkunden hinzu, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Umsatz sank leicht um 0,5 Prozent auf 30,2 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit 60 Cent über den Prognosen lag. Die Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten und notierte im frühen Handel leicht im Plus.

Gemischte Ergebnisse in anderen Segmenten

Während das Mobilfunkgeschäft florierte, sah sich AT&T in anderen Bereichen mit Schwierigkeiten konfrontiert. Der Glasfaserausbau blieb aufgrund von Wetterbedingungen hinter den Erwartungen zurück. Zudem verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 0,2 Milliarden Dollar, hauptsächlich aufgrund von Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Satelliten-TV-Anbieter DirecTV. Trotz dieser Herausforderungen bestätigte AT&T seinen Jahresausblick und unterstrich damit seine Zuversicht in die Gesamtstrategie.

