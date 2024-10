© Foto: DALL*E



Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones sagte am Dienstag gegenüber CNBC, er sei Long Gold und Bitcoin, da er davon ausgehe, dass die Zukunft inflationär sein werde."Ich denke, alle Wege führen zur Inflation", sagte Jones am Dienstag in der CNBC-Sendung Squawk Box. "Ich bin long Gold. Ich bin bei Bitcoin long. Ich denke, dass Rohstoffe so lächerlich unterbesetzt sind, also bin ich bei Rohstoffen long. Ich denke, dass die meisten jungen Leute ihre Inflationsabsicherung über den Nasdaq finden. Das ist auch großartig." Er rechnet damit, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnen könnte, und hat dementsprechend begonnen, mehr in …