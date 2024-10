Bislang hat rund ein Fünftel der Unternehmen aus dem S&P 500 nach Marktkapitalisierung seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. Fast 80 Prozent konnten die Gewinnschätzungen übertreffen und mehr als 60 Prozent die Umsatzerwartungen. Eine Rezession sieht anders aus. Die Nachfrage nach Produkten und Services rund um die Künstliche Intelligenz bleibt hoch, auch wenn sich die Ausgaben im kommenden Jahr etwas verlangsamen könnten. Da die Fed inmitten einer robusten Wirtschaftslage wahrscheinlich weitere Zinssenkungen vornehmen wird, bleiben die Vorzeichen für die Börse insgesamt gut.

Außer der Berichtsaison rückt das Thema der US-Präsidentschaftswahl immer mehr in den Fokus. In den Wettbüros bildet sich derzeit ein klarer Favorit heraus. Die implizierte Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg der Republikaner ist mittlerweile in Richtung 60 Prozent geklettert. Sogar ein geeinter, republikanischer Kongress scheint möglich. Die Börse bevorzugt allerdings eher einen gespaltenen Machtapparat. Natürlich bleiben die Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die Entscheidung fällt am 05. November und nicht in Umfragen oder auf Wettmärkten.

Besonders bei den Edelmetallen aber scheint sich ein "Sweep"-Hedge-Trade auszubilden. Es profitieren vor allem Gold und Silber, da eine Partei die Kontrolle über das Weiße Haus und den Kongress erlangen könnte, was das Risiko exzessiver Staatsausgaben erhöht, die Schuldenquote weiter ansteigen lässt und so Inflationsängste schürt.

