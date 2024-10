Berlin (ots/PRNewswire) -Ein Dialog zwischen Ost und West: Chinesische AquarellmeistereiThe Splendid Aqua: Im Chinesischen Kulturzentrum in Berlin wurde eine internationale Aquarellkunst-Austauschausstellung eröffnet, die über 40 außergewöhnliche Werke prominenter chinesischer Aquarellkünstler, darunter Li Qing, Wan Ye und Shi Qian, zeigt. Diese Ausstellung bietet dem internationalen Publikum die Möglichkeit, die Entwicklung der zeitgenössischen chinesischen Aquarellmalerei zu erleben.An der Spitze steht Li Qing, Direktor des Changzhou Liu Haisu Art Museum und eine Koryphäe der zeitgenössischen chinesischen Aquarellmalerei. Seine Meisterschaft bei der Vereinfachung komplexer Themen durch raffinierte Pinselstriche und zarte Lavierungen schafft einen visuellen Dialog, bei dem Einfachheit auf Erhabenheit trifft. Seine Werke, die tief in der poetischen Sensibilität der chinesischen Kunst verwurzelt sind, umarmen die leuchtende Transparenz der westlichen Aquarellmalerei und kulminieren in einer unverwechselbaren künstlerischen Sprache, die kulturübergreifend wirkt.Das Werk von Li Qing, dessen Karriere sich über zwei Jahrzehnte erstreckt, spiegelt sowohl einen tiefen Respekt für das kulturelle Erbe als auch ein unermüdliches Streben nach modernem künstlerischem Ausdruck wider. Indem er die reichhaltigen Texturen und kühnen Striche der chinesischen Tuschemalerei mit der Transparenz und den subtilen Tonalitäten der europäischen Aquarelle verbindet, hat er der chinesischen Aquarellmalerei eine neue Dimension verliehen.Sun Qinhang, Direktor des Chinesischen Kulturzentrums in Berlin, bemerkte, dass sich das ursprünglich aus Europa stammende Aquarell in China im Laufe von 300 Jahren zu einem wichtigen Medium des kulturellen Austauschs entwickelt hat. Chinesische Künstler haben diese Form mit ausgeprägten kulturellen Merkmalen bereichert und die Verschmelzung östlicher und westlicher künstlerischer Ästhetik hervorgehoben.Li Qing fügte hinzu, dass die chinesische Aquarellmalerei die Licht- und Schattentechniken der westlichen Ölmalerei mit den ausdrucksstarken, lyrischen Qualitäten der traditionellen chinesischen Tusche harmonisiert. Diese Ausstellung in Berlin bietet eine wertvolle Gelegenheit zum interkulturellen Austausch und zeigt den einzigartigen Charme dieser Fusion.Die Ausstellung zeigt Li Qings vielfältige künstlerische Visionen, von ruhigen Landschaften bis hin zu introspektiven Porträts, die die emotionale Tiefe des Alltagslebens erforschen. Seine zarten Verwaschungen und leuchtenden Schichten vermitteln eine zeitlose Qualität, die Kritiker und Sammler gleichermaßen fasziniert. Lis Fähigkeit, Tradition und Moderne zu vereinen, hat ihm internationale Anerkennung eingebracht, mit Ausstellungen in renommierten Galerien weltweit, einschließlich London und New York. Diese Berliner Ausstellung unterstreicht seine Stellung als führende Persönlichkeit der globalen Kunst, die den Dialog durch visuellen Ausdruck fördert.Darüber hinaus zeigt die Ausstellung auch die stimmungsvollen Landschaften von Wan Ye und die innovativen fächerförmigen Kompositionen von Shi Qian, die beide zu dem reichen und vielfältigen Dialog zwischen chinesischen und westlichen Kunsttraditionen beitragen. Während Chinas zeitgenössische Kunstszene weiter aufblüht, stehen Künstler wie Li Qing an der Spitze einer Bewegung, die die weltweite Wahrnehmung chinesischer Kunst sowohl umgestaltet als auch erweitert.Die Ausstellung, die vom 16. bis 24. Oktober stattfindet,, wird unterstützt vom Changzhou Liu Haisu Art Museum, dem Changzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, Television, and Tourism und dem Chinesischen Kulturzentrum in Berlin. Weitere Informationen erhalten Sie im Chinesischen Kulturzentrum in Berlin, Klingelhöferstraße 21, 10785 Berlin.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2537062/image_5029130_37609966.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2537063/image_5029130_37609982.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2537064/image_5029130_37609997.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/li-qing-die-gestaltung-moderner-chinesischer-aquarellkunst-302284726.htmlPressekontakt:Sun Yi,Broadgate & Partner,yi.sun@thebroadgate.comOriginal-Content von: Li Qing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177228/5893679