Klassenbeste proprietäre granulare Daten auf Filialebene

Unabhängige globale Expertise mit lokaler Präsenz in über 75 Ländern

Nahtlose Integration digitaler Mediendaten, Partnerschaften mit führenden Verlagen

NIQ, das weltweit führende Unternehmen für globale Verbraucherinformationen, gab heute die Einführung von Marketing Mix Modelling-Lösungen (MMM) bekannt, die Kunden auf der ganzen Welt dabei helfen, ihre Marketinginvestitionen und -effektivität zu optimieren. Dies ist Teil der globalen Expansion der Medienabteilung von NIQ und unterstreicht das anhaltende Engagement von NIQ, seinen Kunden Full View zur Verfügung zu stellen und ihre Marketingfähigkeiten zu stärken. Mit einer globalen Abdeckung in über 75 Ländern basiert das MMM von NIQ auf der Zuverlässigkeit seiner proprietären Daten auf Filialebene, die auf 100 Jahren Branchen- und Analyseerfahrung basieren.

In nur wenigen Monaten nach der Erweiterung des Geschäfts hat das MMM von NIQ Live-Programme mit über 30 Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit Einzelhändler, Verlage und Hersteller von Fortune-500-Unternehmen.

Steigerung der Kapitalrendite mit bewährten Methoden und erstklassigen Lösungen:

NIQ bietet den Full View : Globale Datenabdeckung, unterstützt durch Datenbestände auf Filialebene und digitale Medien für präzise und umsetzbare Erkenntnisse.

: Globale Datenabdeckung, unterstützt durch Datenbestände auf Filialebene und digitale Medien für präzise und umsetzbare Erkenntnisse. Nahtlose Medienintegration: Datenintegration über datenschutzsichere Partnerschaften mit führenden Verlagen und direkte Datenpipelines.

Datenintegration über datenschutzsichere Partnerschaften mit führenden Verlagen und direkte Datenpipelines. Marketing-Expertise trifft auf Beratungskompetenz: Globaler und lokaler Fußabdruck von Experten für bestimmte Kategorien und Marketing-Wissenschaftsteams. Einzigartige granulare Datenmodelle, die dabei helfen, die Wirkung von Below-the-Line- (BTL) und Above-the-Line- (ATL) Maßnahmen genau zu optimieren. Module zur Messung der kurz- und langfristigen Gesamtwirkung von Medien- und Halo-Effekten im gesamten Portfolio. Messung der Umsatzsteigerung durch bestimmte Medienkampagnen und Regionen, um die Leistung zu quantifizieren. Eine zukunftsorientierte Cloud-basierte Anwendung, die Szenarien und Optimierungen für die Medienplanung ermöglicht.



"Wir freuen uns über diese Erweiterung, da wir weiterhin in unseren Medienbereich investieren. NIQ bietet seit über 100 Jahren erstklassige Marketing- und Analyselösungen an, die auf unseren überlegenen globalen Daten, Expertenteams und fundierten Kenntnissen der Marken unserer Kunden basieren. Wir haben erfolgreich enge Partnerschaften mit führenden Verlagen aufgebaut und werden weiterhin in unsere Analyseplattform investieren und unsere Reichweite und Daten erweitern, um unseren Kunden erstklassige Lösungen zur Messung des Marketingerfolgs anzubieten", sagte Lana Busignani General Manager, Global Media, NIQ

Die Einführung von MMM als Teil des Medienportfolios von NIQ baut auf unserer Mission auf, ein möglichst umfassendes Verständnis der Verbraucher zu vermitteln, und ermöglicht es unseren Kunden, Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Wir haben auch unsere Dienstleistungen erweitert und bieten nun Matched Market testing (MMT), an, mit denen Kunden die Verkaufswirkung einer Medienkampagne in einer Live-Umgebung vor der Einführung messen können. NIQ wird weiterhin auf unseren Enablement-Lösungen aufbauen, die auf unserem umfangreichen Daten-Ökosystem, führenden Technologie- und KI-Fähigkeiten und unserem Fachwissen basieren, um das Wachstum für unsere Kunden und Einzelhandelspartner voranzutreiben.

Über NIQ:

NIQ ist das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und vereinte damit die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241022486316/de/

Contacts:

Medien:

Sweta Patra

Sweta.patra@nielseniq.com