TreeFrog Therapeutics hat eine Forschungskooperation mit der University of Pittsburgh angekündigt, die sich auf das Potential tertiärer lymphatischer Strukturen (TLS) in der Immunonkologie, einem spannenden aufstrebenden Feld der Krebsforschung, konzentriert.

Die Kooperation zielt darauf ab, neue Wege in der 3D-Immunologie zu beschreiten, und nutzt dazu die zukunftsweisende Forschungsarbeit von Tullia Bruno, Ph.D, Assistant Professor der Fakultät für Immunologie an der University of Pittsburgh, und ihrem Team im UPMC Hillman Cancer Center sowie die biotechnologische Kompetenz von TreeFrog Therapeutics und dessen proprietäre C-Stem-3D-Zellverkapselungstechnologie.

Tertiäre lymphatische Strukturen sind ektopische lymphatische Strukturen, die sich in chronisch infizierten Organen, an Stellen mit Entzündungen, bei Autoimmunkrankheiten und bei chronisch abgestoßenen Transplanten bilden. In den letzten Jahren wurden sie in soliden Tumoren beschrieben, wo sie eine wesentliche Rolle bei der Immunantwort des Körpers auf Krebs spielen. Durch die Entschlüsselung der komplexen Mechanismen, die der TLS-Funktion zugrunde liegen, und die Nutzung der gewonnenen Kenntnisse möchten Forscher neue Behandlungsansätze entwickeln, welche die inhärente Fähigkeit des Immunsystems, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren, nutzen.

Wir freuen uns auf diese Kooperation mit Professor Bruno, bei der wir unsere Verkapselungstechnologie anwenden können, um TLS besser zu verstehen und einzusetzen und die Mikroumgebung dieser beeindruckenden 3D-Immunstrukturen stärker kontrollieren zu können. Forschungen deuten darauf hin, dass das Vorhandensein von TLS bei Krebserkrankungen die Anti-Tumor-Immunität steigern und Reaktionen und Prognosen verbessern könnte. Daher freue ich mich sehr darauf, mit Professor Bruno und ihrem Team zusammenarbeiten zu können, um Synergien und Möglichkeiten unserer 3D-Technologie in diesem aufstrebenden Feld zu erforschen, sagte Maxime Feyeux, Chief Scientific Officer, TreeFrog Therapeutics.

"Wenn wir in der Lage sind, TLS mit 3D-Technologie zu rekapitulieren, könnten wir auf kontrollierte Weise so viele Fragen über ihre Bildung und Modulation stellen. Angesichts der neuen Möglichkeiten der 3D-Technologie könnte dies für ein besseres Verständnis der TLS-Biologie sehr hilfreich sein und unsere Arbeit mit Patientenproben und physiologisch relevanten murinen Modellen ergänzen", erklärte Professor Bruno, Assistant Professor, Fakultät für Immunologie, University of Pittsburgh.

-Ende

Über TreeFrog Therapeutics

TreeFrog Therapeutics ist ein in Frankreich ansässiges Biotechnologie-Unternehmen und hat sich das Ziel gesetzt, Millionen von Patienten den Zugang zur Zelltherapie zu ermöglichen. Der einzigartige Ansatz von TreeFrog zur Zelltherapie-Entwicklung vereint Biophysiker, Zellbiologen und Ingenieure der Bioproduktion in gemeinsamer Arbeit an den Herausforderungen der Branche: Zellen hoher Qualität produzieren und ausdifferenzieren auf einer bisher nicht gekannten Skala. Um diese Zielsetzung und Mission, dieZelltherapie für alle, umzusetzen, umfasst das Geschäftsmodell von TreeFrog eigene therapeutische Programme und Partnerschaften mit führenden Vertretern der Biotechnologie und anderer Sektoren. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen 82 Millionen US-Dollar in eine Linie von Zelltherapien der regenerativen Medizin investiert. Im Jahr 2022 eröffnete die Firma Technologiezentren in Boston, USA, und Kobe, Japan, um die Einführung und Übernahme der C-StemTM-Plattform zu fördern und strategische Bündnisse mit führenden Kräften der Forschung, Biotechnologie und Industrie zu schließen.

www.treefrog.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241023759383/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von

Rachel Mooney

Chief Communications Officer

Rachel.mooney@treefrog.fr

Tel.: +33 674063461