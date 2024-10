© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die Stimmung der Anleger scheint weiter rosig. Dennoch warnen Marktteilnehmer vermehrt vor einem erneuten Flash Crash, wie Anfang August geschehen.Anfang August löste ein enttäuschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht in Kombination mit einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der Weltwirtschaft aus und führte zu einem weltweiten Ausverkauf an den Aktienmärkten. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag, dem 5. August, um 12 Prozent, den größten Rückgang seit 1987, und der Handel musste dreimal ausgesetzt werden. Die wichtigsten globalen Aktienindizes folgten diesem Trend, US-Aktien verzeichneten den stärksten Rückgang seit zwei Jahren. Obwohl sich der …