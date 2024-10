Kasan, Russland (ots/PRNewswire) -CMG-News:Der BRICS-Mediendialog hat anlässlich des 16. BRICS-Gipfels am Mittwoch (Ortszeit) im russischen Kasan stattgefunden.https://german.cri.cn/2024/10/23/ARTIz5FEdMuRsBlR1VBZzTnx241023.shtmlDer Dialog mit dem Thema "Austausch, voneinander lernen, gemeinsame Zukunft" wurde von der China Media Group (CMG) und der Allrussischen Staatlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft gemeinsam ausgerichtet.Leiter von Mainstream-Medien sowie Vertreter von Regierungsbehörden, Denkfabriken und Universitäten aus China, Russland, Brasilien, Südafrika, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Iran, Belarus und anderen Ländern nahmen an der Veranstaltung teil.Shen Haixiong, stellvertretender Minister der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Kommunistischen Partei Chinas und CMG-Intendant, sagte in einer Rede, er hoffe, dass die BRICS-Medienfamilie die "fünf BRICS-Konzepte" - Frieden, Innovationen, Umweltfreundlichkeit, Gerechtigkeit und Humanismus - die der chinesische Staatpräsident Xi Jinping in Kasan vorgestellt habe, als Richtmaß und die von den BRICS-Staats- und Regierungschefs erzielten Konsense als Ziel ansehe. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Medien bezeichnete er als ein Bindeglied, um Freundschaften zu schließen, Meinungen auszutauschen, Hand in Hand voranzuschreiten, der BRICS-Zusammenarbeit mehr Vitalität zu verleihen und eine ganz neue Blaupause zu entwerfen.Shen unterbreitete drei Vorschläge: Erstens solle man mit einer gemeinsamen Stimme die lebendige Geschichte über das Streben der BRICS-Länder nach Modernisierung erzählen. Zweitens solle man die gemeinsame Entwicklung fördern, die Dynamik der multilateralen Zusammenarbeit ankurbeln und Kooperationsmechanismen auf mehreren Ebenen sowie in verschiedenen Bereichen einrichten, wie Nachrichtenproduktion und -sendung, wissenschaftliche und technologische Innovationen, Kultur, Tourismus und Sport. Drittens solle man gemeinsame Werte verbreiten, die Führungsfähigkeit im Umgang mit der internationalen öffentlichen Meinung verbessern, sich der "Diskurshegemonie" und "Scheuklappen" entgegenstellen sowie "kulturelle Barrieren" und die "Datenkluft" überwinden.Auf der Veranstaltung wurden der CMG-Dokumentarfilm "China Race to the Future" und das BRICS-Sonderprogramm "Harmony in Diversity" offiziell gesendet, die ab Mittwoch in den Mainstream-Medien der BRICS-Länder ausgestrahlt werden. Am selben Tag wurde auch das von der CCTV News Content Co, Ltd., CCTV+, produzierte Nachrichtenproduktpaket "BRICS 2024 News Service" zugänglich gemacht, das den BRICS-Medien eine umfassende Palette von Dienstleistungen bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2538479/image_5019926_50554633.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brics-mediendialog-in-kasan-302284767.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.coOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5893685