IVU Traffic Technologies wird in Indien aktiv: Eine neue regionale Schnellbahn von Delhi nach Meerut nutze künftig bei der Planung und Disposition des Personals die integrierte Software IVU.rail, meldet das Software-Unternehmen aus Berlin am Mittwoch. Angaben zum Auftragswert macht IVU Traffic Technologies keine. "Die Zusammenarbeit in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...