München (ots) -Spannende Radiobeiträge, kreative Ideen und großes Engagement: Auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN wurden heute die besten Nachwuchs-Radiotalente Bayerns mit dem 'Mach Dein Radio Star 2024' ausgezeichnet. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende aus Bayern begeisterten die Fachjury mit ihren kreativen Audiobeiträgen zu Themen wie Inklusion, Nachhaltigkeit und lokalen Geschichten. Die im Wettbewerb prämierten Schul-, Campus- und Jugendradios erhielten jeweils ein Preisgeld von 400 Euro. Mit der Initiative fördert die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) den Radionachwuchs und stärkt das Engagement junger Menschen für das Radio.BLM-Geschäftsführerin Dr. Annette Schumacher, die die Preise verliehen hat: "Bei den vielen großartigen Beiträgen im Wettbewerb "Mach Dein Radio Star 2024" begeistert mich vor allem die Kreativität und das hörbare Engagement. Dabei bringen die jungen Talente alles mit, was Lokalradio in Bayern auszeichnet: gut recherchierte und lebendig erzählte Geschichten, die ganz viel Emotionen wecken. Es freut mich, mit den BLM-Preisen diese Leidenschaft entfacht zu haben und so die Radiotalente für morgen zu entdecken."In drei Alterskategorien bewiesen Schülerinnen, Schüler und Studierende aus Bayern ihr Talent:In der Kategorie 'Youngsters' (6 bis 12 Jahre) gewann das Gymnasium Ottobrunn mit einem Beitrag über die Legende rund um den so genannten "Teufelstritt" vor der Münchner Frauenkirche. Nominiert waren außerdem die Staatliche Realschule Rain am Lech mit einem Beitrag über die Faszination und die Gefahren des Rauchens von Vapes und das Gymnasium Freiham bei München mit der Sendung "Europa in Freiham".In der Kategorie 'Teens' (12 bis 18 Jahre) überzeugte das Johannes Scharrer-Gymnasium Nürnberg mit dem Beitrag "Die geheimnisvolle Tür". Weitere Nominierungen gingen an die Franz-Nißl-Mittelschule in München-Allach mit der Sendung "Die Erde - unsere Zukunft" und an das Gymnasium Ottobrunn mit "IBO - Ein Friseur mit Herz".In der Oberstufenkategorie 'P-Seminar' gewann das Gymnasium Trudering mit der Sendung "Schlaflos - Auf den Spuren unserer Träume", unterstützt durch Radiocoach Chrys Kanaridis. Nominiert waren außerdem das Gymnasium Geretsried mit der englischsprachigen Sendung "The German Besserwisser" und das Gymnasium München Nord mit einer Sendung über Jugendkriminalität.Der Preis für das "Beste Campusradio" ging in diesem Jahr an "Kanal C - Augsburgs junges Radio" für den Beitrag "Ein Rundgang durch die Augsburger Puppenkiste" von Autor Fabian Kapfer. Nominiert waren zudem Rabbit Radio, das Campusradio der Hochschule Ansbach mit dem Beitrag "Hungerstreik in Berlin" und Radio Pegasus, das Uniradio der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit dem Beitrag "Demo gegen rassistische Gewalt in Eichstätt".Die BLM unterstützt die P-Seminare und Radio AGs im Projekt "Mach Dein Radio" von der Idee bis zur fertigen Sendung: So finanziert sie u. a. Radiocoaches aus dem bayerischen Lokalfunk, die den Jugendlichen die Grundlagen des Radiohandwerks beibringen.Im Wettbewerb für den jungen Radionachwuchs zeichnete die BLM 2024 zum sechsten Mal besonders gelungene Audiobeiträge oder Sendungen von Schul-, Jugend- oder Campusradios mit dem "Mach Dein Radio Star" aus. Teilnahmeberechtigt waren alle Radiogruppen, die auf der BLM-Audioplattform Mach dein Radio (https://www.machdeinradio.de/)einen eigenen Radiokanal haben und ihre Beiträge dort zwischen September 2023 und Oktober 2024 veröffentlicht haben.Die Gewinnerbeiträge, Jurybegründungen und alle Informationen zum Projekt finden Sie hier (https://www.machdeinradio.de/).