München (ots) -Das gestern veröffentlichte "Best in Travel"-Ranking von Lonely Planet bestätigt: Bayern gehört zu den weltweit zehn besten Reiseregionen 2025. Nahezu 550.000 Menschen in unserem Land leben vom Tourismus. Wie die Tourismusbranche nachhaltig und erfolgreich weiterentwickelt werden kann, ist am Donnerstag auf Vorschlag der CSU-Fraktion Thema der Aktuellen Stunde im Bayerischen Landtag.Petra Högl, Vorsitzende des Arbeitskreises Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, betont:"100 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr mit steigender Tendenz sprechen eine deutliche Sprache: Der Tourismusstandort Bayern ist hochattraktiv. Damit das so bleibt, ruhen wir uns nicht auf dem Erreichten aus, sondern reagieren frühzeitig auf aktuelle Themen wie Digitalisierung, demografische Entwicklung und Klimawandel. Mit dem Bayerischen Zentrum für Tourismus an der Hochschule Kempten haben wir einen weithin anerkannten "Think Tank", der wichtige Zukunftstrends aufgreift und wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für die Praxis erarbeitet. Ein ganz aktuelles Beispiel sind Workshops, in denen die Tourismusdestinationen ihr regionales Angebot nachhaltig weiterentwickeln. Mehr als 48 Millionen Euro stehen heuer im Staatshaushalt zur Förderung des Tourismus bereit. Damit sichern wir langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Tourismuswirtschaft und sorgen dafür, dass Bayerns Regionen auch künftig zu den beliebtesten Reisezielen in Europa gehören!"Der tourismuspolitische Sprecher Thomas W. Holz hebt hervor:"Bayern ist mit seiner einzigartigen Kulturlandschaft Aushängeschild Deutschlands in der ganzen Welt und steht für einen werteorientierten, nachhaltigen Qualitätstourismus. Indem wir die aktuellen Herausforderungen der Branche beherzt angehen, sorgen wir für ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. Neben einer stabilen und bezahlbaren Energieversorgung sowie spürbarem Bürokratieabbau brauchen wir in Deutschland dringend die Arbeitszeitflexibilisierung, um angemessen auf den Fachkräftemangel reagieren zu können. Ein echter Booster für touristische Betriebe wäre auch die von uns immer wieder geforderte Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie zurück auf 7 Prozent. Der Bund muss sich endlich bewegen! Mit der BayernCloud Tourismus arbeiten wir schon heute an der innovativen Vernetzung touristischer Daten und Angebote. Damit ermöglichen wir ganz neue Anwendungen, wie beispielsweise ein Echtzeit-Besuchermanagement. Das hilft den Tourismusregionen und Betrieben gleichermaßen und kann auch die Tourismusakzeptanz erhöhen. Tourismus bedeutet Wertschöpfung, Beschäftigung und Ausbildung direkt vor Ort und letztlich Wohlstand für unser ganzes Land."