wO Börsenlounge: McDonalds | Vertiv | Deutsche Bank - Zoff zwischen ARM und Qulacomm eskaliert

Schon seit 2021 haben sich ARM und Qualcomm in den Haaren. Auslöser war die Übernahme von Nuvia durch Qualcomm. Jetzt droht der Streit zu eskalieren. ARM plant Qualcomm die Lizenzvereinbarung zu kündigen. Es gibt mal wieder einige Fragezeichen in den Gesichtern der Anleger. Coca-Cola schlägt mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten, aber die Aktie liegt im Minus. Noch komischer ist die Lage bei Vertiv. Die Zahlen lagen über den Erwartungen, zudem hat der Konzern noch die Prognose erhöht, aber die Aktie bricht zweistellig ein. Wo sind die Haare in der Suppe? Bei McDonalds und Enphase hingegen sind die Gründe für die Kursstürze offensichtlich. Die Fast-Food-Kette ist wohl dafür …

