Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch zur Wochenmitte weiter zurückgehalten. Der Leitindex DAX ging erneut mit moderaten Verlusten aus dem Handel und entfernt sich damit weiter von seinem Rekordhoch aus der Vorwoche. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte schloss vor wenigen Minuten tiefer. Nach einem recht schwachen Start in die Börsenwoche sind die pessimistischeren Töne auch am Mittwoch nicht verklungen. Gegenwind erhalten die Aktienmärkte zurzeit von den wieder steigenden Marktzinsen ...

