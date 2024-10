Insider:innen zufolge soll Apple an einer App-Store-ähnlichen App für Games arbeiten, in der Spieler:innen per iMessage und Facetime miteinander kommunizieren können. Ob die App als iOS-18-Update oder erst mit iOS 19 kommt, ist unklar. Apple hat mit iOS 18 gerade erst ein großes Update seines iPhone-Betriebssystems mit einer ganzen Reihe von neuen Funktionen veröffentlicht. Hinter den Kulissen wird derweil schon an neuen Softwareupdates gearbeitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...